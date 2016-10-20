Бег и велосипед помогут в борьбе с менопаузой

Для подтверждения своей теории ученые из John Moores University в Ливерпуле наблюдали за группой женщин, проходящих через менопаузу. Они установили, что если физические нагрузки могут регулировать температуру тела женщин, то они же должны быть способными влиять и на интенсивность приливов. Ученые проследили за эффективностью интенсивных физических нагрузок у 21 женщины, которые вступили в менопаузу и не занималась до этого спортом.

Исследователи оценивали общее здоровья каждой женщины, уровень выносливости и объем притока крови к мозгу, который влияет на тепловую реакцию. Для проверки способностей женщин реагировать на тепловой стресс исследователи снабдили их специальными костюмами, которые заполнялись водой. Увеличивая температуру воды, ученые могли искусственно вызывать приливы и отслеживать способность женщин контролировать эти явления.

14 участниц эксперимента начали постепенно увеличивать физические нагрузки, а остальные 7 оставались в контрольной группе при прежнем режиме. Результаты исследования показали, что к концу 4-го месяца женщины, которые занимались бегом или велосипедной ездой четыре-пять раз в неделю на протяжении 45 минут во время приливов значительно реже потели. У них также менее заметно увеличилась температура кожи, а сами приливы были менее интенсивным.

Однако наиболее заметный эффект был достигнут в количестве приливов, которое сократилось более чем на 60%. Всё это доказывает способность физических нагрузок бороться с симптомами менопаузы.