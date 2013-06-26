Вторник, 27. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Три причины, почему мужчины не хотят тебя после секса с тобой

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Может, он неделями обхаживал тебя, может даже месяцами, а теперь просто ушел. Почему мужчины готовы сделать все ради тебя до секса, лишь чтобы просто развернуться и уйти после него?

Вот как минимум три ответа на вопрос, почему он перестал звонить после секса с тобой:

1. Это химия

После секса у женщин повышается уровень окситоцина, а у мужчин близость и нежность снижает уровень тестостерона. Он даже на бессознательном уровне хочет сделать что-то для себя, чтобы повысить свой уровень мужских гормонов, передает Soulpost.ru.

2. Он чувствует вину

Когда мужчина занимается с тобой сексом слишком рано, он чувствует вино и хочет как можно быстрее скрыться с места преступления. Он знает, что использовал тебя и теперь хочет уйти, так как ты ему это позволила.

Да, звучит безумно, но он отчасти винит тебя. Что приводит нас к третьей причине…

3. Ты слишком много отдаешь ему себя

Мужчины не влюбляются, когда они все получают. Они влюбляются, когда они дают.

Они влюбляются до секса, а не после него. Если он думает, что заслужил право быть с тобой, завоевав тебя в тяжелой борьбе, он останется.

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