Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло

«Перед тем как я вышла замуж, мне говорили, что лучший способ удержать мужа – это вкусная еда и много секса. Я подумала, что это – хорошая идея и взяла на заметку. Сейчас, когда я четыре года замужем и имею двоих детей (с разницей в 16 месяцев), я могу честно признать, что сотрясаний постели было немного. Вот почему я захотела провести эксперимент, во время которого мы с мужем будем заниматься сексом каждый день в течение недели, передает Soulpost.ru.

Этот эксперимент, конечно, дал нам много интересных мест для занятий сексом. Видите ли, мой муж и я работаем из дома — и естественно, что наши дети с нами целый день – поэтому самым лучшим временем для секса был тот момент, когда наши мальчики сидели в стульчиках и ели завтрак. (И, прежде чем вы попытаетесь обругать меня, знайте, что они были на виду в то время как мы делали это, и не могли нас видеть, но мама могла видеть их, так что расслабьтесь). Удивительно, но было легко заниматься сексом во время рабочей недели и наших лихорадочных графиков.

Плюс ко всему, моя спонтанность получила огромный импульс. Знакомы и друзья знают, что я люблю планировать свою жизнь в Google календаре. И, тем не менее, наступило время, когда я удивила своего мужа импровизированными занятиями любовью. Во многих отношениях, я почувствовала, что рутина отступила. И сейчас я как никогда бодра духом и довольна своим поступком.

Конечно, иногда мы вставали среди ночи из-за детей (наши мальчики делят комнату) или не ложились спать вовремя. Было несколько ночей, когда я смотрела на часы, заметив, что было 23:45, и кричала своему мужу: «детка у нас есть 15 минут, чтобы заняться этим, пойдем». Иногда мы успевали сделать это вовремя, в другой раз смеялись над нашим перекатыванием по мебели.

После того, как мы пропустили день, признаюсь, чувствовала себя побежденной. Как Дева, я просто не люблю провала. Я стала раздумывать о ежедневной концепции секса и сделала вывод, что не количество, а качество.

Можем ли мой муж и я заниматься любовью чаще? Конечно, но я не хочу чувствовать себя вынужденной это делать. Ведь, как говорит мой муж, мы не два робота, запрограммированных на «вставить слот A в слот B». В любом случае эта практика стала лучшим, что могло произойти с моим браком, потому что это позволило нам больше сосредоточиться на наслаждении друг друга, без попыток найти для этого лучшее время».