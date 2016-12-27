Женщины рассказали о сексизме, с которым сталкиваются ежедневно

«Если я расстроена чем-то на работе, независимо от того, правда это или нет, — я сразу считаюсь под действием ПМС».

«Я управляю командой из 10 человек и работаю в качестве связующего звена между несколькими ведомствами. Каждый день я тушу пожары, прежде чем они получат шанс разгореться. Если я выхожу из себя на работе, «ой, у нее, должно быть, ПМС, она в огне». Если же стресс у моих коллег-мужчин, тогда им сочувствуют: «он находится под большим стрессом, бедный», передает Soulpost.ru.

«Я женщина с докторской степенью. Я не знаю, сколько раз меня представляли другим людям по имени, а затем переходили к моим коллегам-мужчинам и называли их «доктор Смит».

«Сексизм – это когда строители, механики, сантехники, продавцы автомобилей и т.д. предпочитают говорить с мужчиной, стоящим рядом с вами, в то время, когда клиент — вы, а он никак не влияет на ваше решение».

«Если ты любишь заниматься сексом, ты проститутка. Если тебе не нравится секс, ты фригидная. Если ни то, ни другое, ты ленива. Или, возможно, проститутка, которая пытается «действовать как нормальная».

«Я работаю в IT. По мнению мужчин, в этой сфере существует только два вида женщин: либо ты ‒ абсолютный гений, который может справиться с любым заданием, или же ты не знаешь разницы между процессором и монитором».

«Мужчины, в том числе близкие друзья и мой парень, предполагают, что я не права так часто, что я обычно вхожу в мою базу данных во время обычных разговоров, потому что знаю, что мою мысль в очередной раз назовут смешной».