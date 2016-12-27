Вторник, 27. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Женщины рассказали о сексизме, с которым сталкиваются ежедневно

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Мы живем в мире, несвободном от расовых, религиозных и половых предрассудков. Каждый день женщины сталкиваются с проявлениями сексизма в свой адрес, но не говорят об этом. Социальный сайт Reddit решил поинтересоваться, каким образом мужчины проявляют дискриминацию по половому признаку в отношении женщин и вот что они сказали.

«Если я расстроена чем-то на работе, независимо от того, правда это или нет, — я сразу считаюсь под действием ПМС».

«Я управляю командой из 10 человек и работаю в качестве связующего звена между несколькими ведомствами. Каждый день я тушу пожары, прежде чем они получат шанс разгореться. Если я выхожу из себя на работе, «ой, у нее, должно быть, ПМС, она в огне». Если же стресс у моих коллег-мужчин, тогда им сочувствуют: «он находится под большим стрессом, бедный», передает Soulpost.ru.

«Я женщина с докторской степенью. Я не знаю, сколько раз меня представляли другим людям по имени, а затем переходили к моим коллегам-мужчинам и называли их «доктор Смит».

«Сексизм – это когда строители, механики, сантехники, продавцы автомобилей и т.д. предпочитают говорить с мужчиной, стоящим рядом с вами, в то время, когда клиент — вы, а он никак не влияет на ваше решение».

«Если ты любишь заниматься сексом, ты проститутка. Если тебе не нравится секс, ты фригидная. Если ни то, ни другое, ты ленива. Или, возможно, проститутка, которая пытается «действовать как нормальная».

«Я работаю в IT. По мнению мужчин, в этой сфере существует только два вида женщин: либо ты ‒ абсолютный гений, который может справиться с любым заданием, или же ты не знаешь разницы между процессором и монитором».

«Мужчины, в том числе близкие друзья и мой парень, предполагают, что я не права так часто, что я обычно вхожу в мою базу данных во время обычных разговоров, потому что знаю, что мою мысль в очередной раз назовут смешной».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАженщиныклиентмеханикипмсправдапродавцыстресс
К столу
Пришли новостьПришли фото
Хроника
18:17
Женщины рассказали о сексизме, с которым сталкиваются ежедневно
17:45
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло
17:31
Три причины, почему мужчины не хотят тебя после секса с тобой
17:14
Бег и велосипед помогут в борьбе с менопаузой
16:46
Беременных просят не пользоваться косметикой
16:31
Освежаем и подтягиваем кожу лица за три дня: экспресс-методика для подготовки к встрече Нового года
16:15
67-летняя гречанка родила себе внучку
15:48
Психологи узнали, до какого возраста дети верят в Деда Мороза
15:30
Старение кожи: какие морщины считаются нормальными для разного возраста
15:16
Почему не все любители мучного набирают вес
14:48
Женщины теряют красоту сразу после свадьбы
14:42
Ученые: фруктовые соки убивают печень
14:25
На сколько лет вы выглядите? Вот как узнать, старит ли вас ваше лицо
14:14
Что на самом деле происходит с женской грудью после кормления
13:45
Семь вещей, которые ребенок будет помнить о вас, когда вырастет
13:34
Как правильно выбрать шампанское к Новому году
13:29
Если после родов у женщины появились эти четыре симптома – это повод обратиться к специалисту!
13:11
Стань незаменимой: семь женских секретов, чтобы быть для него самой-самой
12:48
Специалисты рассказали, кому может быть полезна жевательная резинка
12:30
Ожирение - это не только проблемы с фигурой, но и отклонения в ДНК
Все новости
ФэшнЦеликом
Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!

Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Почему не все любители мучного набирают вес

Почему не все любители мучного набирают вес

Ученые: фруктовые соки убивают печень

Ученые: фруктовые соки убивают печень

Специалисты рассказали, кому может быть полезна жевательная резинка

Специалисты рассказали, кому может быть полезна жевательная резинка

12:30
Ожирение - это не только проблемы с фигурой, но и отклонения в ДНК
Самые читаемые
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло
На сколько лет вы выглядите? Вот как узнать, старит ли вас ваше лицо
Старение кожи: какие морщины считаются нормальными для разного возраста
Психологи узнали, до какого возраста дети верят в Деда Мороза
Освежаем и подтягиваем кожу лица за три дня: экспресс-методика для подготовки к встрече Нового года
Топ комментариев
Крутой рецепт хачапури(2)
Пять растительных масел, которые лучше прекратить использовать немедленно(2)
Пять способов перестать жить гражданским браком с мужчиной (1)
Десять типов женщин, от которых сбегают мужчины (1)
Пять секретов: как стать сексуальной(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьбольшинствовниманиевозможностьдевушкаженщинаженщиныздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователилюбовьмужчинамужчиныорганизмотношенияпроблемыпроцесспсихологирезультатырецептспециалистыудовольствиеученыеэксперты
LimonЦеликом
Бывшая заключенная Анна-Мария Галоян пожаловалась на агрессивного преследователя

Бывшая заключенная Анна-Мария Галоян пожаловалась на агрессивного преследователя

На Божену Рынску совершено нападение

На Божену Рынску совершено нападение (8)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео) (1)

18:14
Дана Борисова боится лишения родительских прав из-за алкоголизма
17:52
Актриса Екатерина Климова в нижнем белье засветила татуировку в пикантном месте (фото)
17:31
Певица Слава выходит замуж за 64-летнего бизнесмена
17:09
Собчак вмешалась в скандал с Боженой Рынской
Rus.Postimees.eeЦеликом
Очевидец снял на видео взлет и падение Ту-154

Очевидец снял на видео взлет и падение Ту-154

ТАСС узнал о последних маневрах разбившегося Ту-154

ТАСС узнал о последних маневрах разбившегося Ту-154 (2)

Из-за массового отравления йод и зеленку в России станут отпускать по рецепту?

Из-за массового отравления йод и зеленку в России станут отпускать по рецепту? (1)

18:18
Десять предметов, которые должны быть в каждом доме в Новом году
18:11
В новогоднюю ночь бульвар Каарли в Таллинне закроют на час
17:37
Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах
17:02
«Манчестер Юнайтед», выигравший ЛЧ-1999: что стало с игроками команды?
ВпрокЦеликом
Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов (2)

Вопрос читателя: почему Selver выбрал такие неудобные пульты?

Вопрос читателя: почему Selver выбрал такие неудобные пульты? (1)

23. дек
Рождественская экспертиза: какая кровяная колбаса самая вкусная? (4)
Погода
Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год

Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год

Ученые предсказали «присоединение» Северной Америки и Японии к России

Ученые предсказали «присоединение» Северной Америки и Японии к России

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees