Мягкое мыло на основе моркови и меда

Богатое бета-каротином медово-морковное мыло идеально подходит для очищения и смягчения сухой и раздраженной кожи, а изготовить его несложно, с минимумом затрат.

Очистите две средних морковки и сварите их до мягкости. Затем измельчите в блендере до пюреобразного состояния. Выжмите 50 г свежего морковного сока, прибавьте к нему 150 мл воды, в которой варилась морковь, и полстакана морковного пюре. Тщательно перемешайте деревянной ложечкой в стеклянной емкости и, продолжая помешивать, выложите в морковную массу 110 г каустической соды (едкого натра). Дайте массе постоять 10 минут, пишет justcoolidea.ru.

Тем временем приготовьте 300 мл кокосового масла, 400 мл оливкового масла, 100 мл миндального масла, 1 ч. л. натурального меда, 10 капель эфирного масла семян моркови. Смешайте эти ингредиенты и выложите их в морковную массу, вымешивайте ее деревянной ложкой до загустения.

Через пять минут выложите мыльную смесь в небольшие формочки для застывания. Выдержите двое суток – и ваше натуральное морковно-медовое мыло будет готово. Лучше всего хранить его в баночках с плотно закручивающейся крышкой. Так оно сохранит свои полезные свойства надолго.