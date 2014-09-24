Что нельзя готовить в год Петуха

Сегодня, когда смешаны традиции Востока и Запада, очень популярно устраивать тематические застолья, связанные с животным-покровителем года по восточному календарю. Новый год 2017 год – это год Красного Огненного Петуха, поэтому все атрибуты новогоднего праздника – одежду, украшение дома, убранство стола – необходимо корректировать под вкусы именно Красного Петуха.

На новогоднем столе 2017 не должны присутствовать блюда из птицы, в частности, курятина. Вряд ли Петуху понравится, если им будут лакомиться в новогоднюю ночь. Лучше приготовить горячие блюда из баранины, говядины или свинины. А если выбирать рыбу, то желательно запечь ее в духовке, сделать салат из морепродуктов или поставить на стол икру.

Из меню следует вычеркнуть всю дичь: уток, индеек, перепелов. Помимо самого мяса птицы, категорически нельзя ставить на стол паштеты из куриной печени, а также холодец.

Если ты хочешь привлечь благополучие в 2017 году, исключи куриные яйца из меню и откажись от салатов с ними. Да, это значит, что рецепт любимого Оливье придется немного видоизменить. Использовать куриные яйца в качестве украшения на новогоднем столе также не рекомендуется.