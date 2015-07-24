Вторник, 27. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Правда и мифы о сексе после менопаузы

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Бытует мнение, что после наступления менопаузы женское либидо постепенно угасает, а то и вовсе исчезает. Читай, что правда, а что – нет.

О сексе после наступления менопаузы существует множество мифов, с них мы и начнем наш разговор.

Миф 1. Секс в период менопаузы не приносит удовольствия

Исследования показали, что сексуальность и либидо не связаны с уровнем эстрогена, который в период менопаузы значительно падает. Кроме того, по крайней мере 50% женщин, принимавших участие в опросе, показали, что не замечают снижения интереса к сексу. Значительное снижение интереса к сексу отметили менее 20% из опрошенных. Тем не менее даже эти 20% могут быть всего лишь результатом предрассудков и ожиданий.

Миф 2. После менопаузы наступает увядание всего организма

Менопауза – это естественные изменения женского организма, перестройка гормонального фона. В этот период падает уровень гормона прогестерона. Он влияет на состояние кожи, волос, процессы метаболизма. В этот период женщина может набрать вес. Но если быть готовой к этим переменам, это никак не скажется на качестве жизни женщины.

Что делать? Вот несколько главных правил, которых важно придерживаться: правильно питаться, вести здоровый образ жизни, вести активную жизнь (в том числе и сексуальную), отказаться от курения и алкоголя, принимать гормоны, если это необходимо. Тогда ты сохранишь красоту и здоровье еще на долгие годы.

Миф 3. Больше не нужно предохраняться

С наступлением менопаузы вероятность оплодотворения значительно снижается, но полной гарантии не забеременеть нет. Применение контрацептивов остается актуальным как минимум два года после прекращения цикла, поскольку в это время все еще сохраняется возможность нежелательной беременности. Лучший способ защиты в этот период – использование презервативов. Употребление гормональных контрацептивов возможно только после консультации со специалистом.

К тому же, отсутствие презерватива во время полового акта не гарантирует безопасность партнеров, а ЗППП неважно, сколько тебе лет.

А теперь поговорим о том, что действительно является правдой.

1. Сексуальная жизнь во время менопаузы улучшает здоровье женщины

Климакс сексу не помеха, и об этом не стоит забывать. Медики сошлись во мнении: лучшее средство при менопаузе – регулярная половая жизнь. Секс благотворно влияет на кровообращение, а также на психологическое состояние женщины. Даже если во время климакса обострились заболевания, от сексуальной жизни все равно не стоит отказываться, это негативно скажется на либидо.

Кроме того, менопауза – практически вторая молодость. Подумай только: дети выросли, появился багаж опыта, сексуальные ощущения остались такими же яркими. Когда еще наслаждаться жизнью, как не сейчас?

2. Способность испытывать оргазм не исчезает

Секс с возрастом никуда не исчезает, просто меняется его качество. Так как у женщин с приходом менопаузы уменьшается уровень андрогенов, это влияет на смазку – ее становится меньше. Поэтому на стимуляцию и сам секс требуется больше времени, чем в молодом возрасте, и для женщины прелюдия становится важнее. А вот способность к оргазму с возрастом не снижается. Даже в 85 лет женщина может испытать оргазм, в том числе множественный.

Исследования доказали – секс влияет на продолжительность жизни и мужчин, и женщин, препятствует угасанию мозга. Вы даже можете не испытывать оргазм, но секс должен присутствовать в вашей жизни. Если же уровень гормонов повлиял на ваше либидо, принимайте эстроген, это поможет вернуть желание.

3. Сексуальная жизнь во время менопаузы улучшается

Симптомы климакса лечатся при помощи гормональной терапии. Да, иногда женщины жалуются на снижение либидо, в таком случае необходима гормональная терапия и тренировка интимных мышц. Нельзя допускать атрофии или опущения органов малого таза. Физиологические неудобства помогут преодолеть современные фармакологические средства. Например, кремы-лубриканты.

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