Ученые проверили полезность средиземноморской диеты

Проверить истинный коэффициент пользы от средиземноморской диеты решили китайские ученые из Университета Чжэцзян. В итоге они все-таки резюмировали, что такая диета действительно представляет собой один из лучших типов питания, если не самый лучший. Этот вывод был сделан учеными после оценке результатов анализа большого объема данных из 40 исследований, проведенных в период с 1999-го по 2016 год, пишет Medikforum.ru.

Главное преимущество средиземноморской диеты, считают исследователи, в том, что предусмотренное ею питание в достаточной мере обеспечивает организм магнием. Многие компоненты такой диеты, например, зелень, орехи, цельнозерновые, рыба, содержат в себе много этого минерала. Его дефицит у современных людей ученые оценивают как фактор ослабления здоровья и низкой стрессоустойчивости.

«Мы установили, что следование средиземноморской диете сокращает риск развития ишемической болезни сердца на 10%, риск возникновения инсульта – на 12%, риск развития диабета – на 26%», - поделились авторы работы.