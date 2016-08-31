Среда, 28. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Как помочь ребенку преодолеть застенчивость

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Что делать, если ваш малыш очень хочет играть с другими детьми, но стесняется к ним присоединиться?

Застенчивость часто путают с интроверсией, но это далеко не одно и то же, и родителям нужно четко различать эти два понятия. Интроверсия — врожденная черта характера, которая останется с человеком на всю жизнь, а застенчивость можно перерасти. Если ваш ребенок вполне доволен, играя в одиночестве и наблюдая за другими детьми со стороны, без всякого желания влиться в компанию, то он, скорее всего, интроверт, и вмешательство родителей в этом случае принесет лишь вред, а не пользу. А вот если ребенок хочет быть в компании и играть вместе, но смущается, боится, не знает, как сделать первый шаг, и расстраивается из-за этого, то тут, с большой долей вероятности, речь идет о застенчивости. И родители вполне могут помочь малышу справиться с этой «бедой». 

Вот несколько простых приемов, которые предлагает автор The Huffington Post Джули Митчелл:

1. Заранее готовьте ребенка к новой ситуации

Застенчивость чаще всего проявляется в новой ситуации, с незнакомыми людьми. Застенчивые дети обычно не любят сюрпризов, им не комфортно, когда новая реальность буквально «наваливается» на них ни с того, ни с сего. Лучше заранее поговорить с ребенком о том, что будет происходить, чего он может ожидать и так далее.

2. Старайтесь, если это возможно, чтобы привыкание к новому проходило постепенно

Если вы чувствуете, что новизны в жизни ребенка должно появиться слишком много – новые люди, новое место, новый распорядок дня – попробуйте сделать так, чтобы акклиматизация происходила медленно, поэтапно. Так он сможет адаптироваться, привыкнуть и чувствовать себя более уверенно. Например, если он идет в новую школу, пусть сначала познакомится с учителями, потом походит по школе, посидит в помещении своего класса. Может быть, вам удастся заранее познакомить его с одним или парой его будущих одноклассников до того, как начнутся уроки. Так у него сразу появятся приятели, и будет не так страшно в первый день учебы.

3. Учите ребенка говорить о своих чувствах

Как и многие взрослые, дети зачастую не хотят (или не знают, как) говорить о своих чувствах, в первую очередь о тех, что связаны с психологическим дискомфортом. Если ребенок не может объяснить, что именно он ощущает, помогите ему, например, предложив изобразить какого-нибудь персонажа в аналогичной ситуации. Или попросите нарисовать картинку, изображающую его страхи, сочинить историю о маленьком мальчике или девочке, в первый раз идущей в детский сад или в школу. Можно поиграть в ролевую игру с любимыми плюшевыми игрушками малыша, представив, что к их дружной компании хочет присоединиться новый медвежонок или зайчонок.

4. Никогда не называйте ребенка застенчивым в его присутствии

Если ребенок ведет себя смущенно и нерешительно, не стоит говорить учителю или другим детям: «Он просто застенчивый». Такая характеристика может только ухудшить ситуацию. Ребенок будет думать: «Что это значит? Со мной что-то не так? Это расстраивает маму и папу?». Кроме того, это может стать своего рода «отмазкой» для ребенка: «Я застенчивый, поэтому не буду пробовать ничего нового, не буду вести себя вежливо» и так далее.

5. Учите ребенка следовать правилам вежливости, даже если он нервничает и чувствует себя неуверенно

Всегда можно сказать «привет» в ответ на приветствие другого человека, поблагодарить, или сказать, как тебя зовут, если кто-то спрашивает. Все это помогает устанавливать связи с другими людьми, преодолевать страхи и вливаться в коллектив. Если вы, хоть и из-за сильной застенчивости, грубы и невежливы, новых друзей вам будет завести сложно. 

6. Никогда не позволяйте ребенку увидеть, что вы нервничаете из-за того, что он стесняется

Ваша тревожность, помноженная на тревожность ребенка, только усложнит ситуацию. Застенчивые дети очень чувствительны, они легко настраиваются на волну окружающих, в особенности если это их родители. Если вы в стрессе, они тоже будут в стрессе, имейте это в виду. Это означает, что вы должны изо всех сил излучать полное расслабление, всем своим видом говоря, что новая ситуация – это полная ерунда. Даже если ребенок замкнулся и молчит, вы должны стараться быть общительным и спокойным.

7. Никогда не хвалите или не ругайте ребенка на людях

Застенчивые дети не любят быть в центре внимания, причем вне зависимости от того, позитивно или негативно оно окрашено. Если вы заметили, что ребенок смущается, даже когда вы делаете ему комплимент в присутствии других, постарайтесь не изливать свои чувства на публике. Лучше похвалите его, когда вы останетесь наедине. То же самое относится и к плохому поведению ребенка (что с застенчивыми детьми случается редко, опять-таки из-за нежелания привлекать к себе внимание). Придержите свое мнение до тех пор, пока вокруг не будет зрителей.

8. Старайтесь никогда не опаздывать

Если вы только начали водить ребенка в детский сад или в школу, акклиматизация пройдет лучше, если вы будете забирать его в числе первых, а не последних. Кроме того, ребенок может очень переживать, если родители задерживаются, нервничать, что, оставшись последним, окажется в центре внимания, и учителю или воспитателю придется ждать вместе с ним.

9. Если это разрешается, то пусть ребенок возьмет с собой в новую группу детского сада или в новый класс какую-нибудь игрушку

Игрушка может выступить в качестве буфера – ее можно показать другим детям, с ней легче начать общение, она поможет сместить фокус внимания окружающих.  Кроме того, ребенку будет спокойнее, если у него в руках будет что-то знакомое, домашнее.

10. Помогите ребенку построить план

Когда у ребенка слишком много опций, он не может ни на чем сосредоточиться и «зависает». Необходим конкретный план действий. Например, если к вашему ребенку в гости пришли дети, стоит сразу же предложить им какую-то игру, приглашая всех вновь пришедших к ней присоединиться, тогда они не будут смущенно смотреть на играющих, стоя в углу. По дороге в детский сад помогите ребенку решить, во что он будет играть в свободное время: в кубики, конструктор, а может он будет рисовать или лепить из пластилина… Такая конкретика придаст ему уверенности в себе. 

11. Учитель – ваш лучший помощник

Учеба, занятия искусством и спортом отлично помогают детям исподволь социализироваться, потому что их основной целью социализация отнюдь не является. Дети концентрируются на игре в футбол, рисовании или математике, а взаимодействие с другими детьми – это лишь вторичная функция. Хорошие учителя и тренеры обычно отлично справляются с задачей помощи застенчивым детям влиться в коллектив, и присутствие родителей может только затруднить решение этой проблемы. Так что, положитесь на специалистов, и просто уйдите.

12. Отдайте своего застенчивого ребенка в театральный, танцевальный или музыкальный  кружок

Хотя это может прозвучать странно, но есть множество примеров тому, как невероятно застенчивые люди стали настоящими «звездами», блистая на сцене и совершенно не стесняясь присутствия публики. Это происходит потому, что на сцене они изображают не себя, а других людей, персонажей, и это снимает с них всякую ответственность. Занятия танцем, театром или музыкой прекрасно помогают детям избавиться от застенчивости, придают уверенности и учат относиться к себе с юмором.

13. Дайте ребенку возможность заниматься тем, что ему нравится

Помогите ему найти «свое», и тем самым вы поможете ему обрести правильных, близких по духу людей в жизни. Неважно, что это будет – пение, карате, клуб любителей Lego, театр, и так далее, и тому подобное – существует так много занятий, которые могут оказаться именно тем самым, что нужно именно вашему ребенку. Проявляйте инициативу, пробуйте, ищите.

Мы можем дать нашим детям множество инструментов, помогающих им преодолеть застенчивость и стать смелыми, уверенными в себе и гордыми собой людьми. Осталось только понять, как нам побороть наши собственные страхи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАзастенчивостьколлективответственностьприветствиерасслаблениерешениеродителиситуацияурокиучебафутбол
К столу
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:09
Оптимальная продолжительность сна для детей разных возрастов
13:05
Как помочь ребенку преодолеть застенчивость
13:00
Ученые проверили полезность средиземноморской диеты
12:45
Певица и почетный работник Ида-Таллиннской центральной больницы решила кардинально похудеть
12:36
Любимая многими российская певица сделала шокирующее заявление: у меня рак — мне удалят матку (1)
12:06
Обязательно прочитайте и воплотите в жизнь: что нужно сделать в 2017 году
20:15
Почему женщины ненавидят доставлять оральное удовольствие партнеру?
19:16
Что нельзя готовить в год Петуха
18:43
Мягкое мыло на основе моркови и меда
18:42
Правда и мифы о сексе после менопаузы
18:17
Женщины рассказали о сексизме, с которым сталкиваются ежедневно
17:45
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло (1)
17:31
Три причины, почему мужчины не хотят тебя после секса с тобой
17:14
Бег и велосипед помогут в борьбе с менопаузой
16:46
Беременных просят не пользоваться косметикой
16:31
Освежаем и подтягиваем кожу лица за три дня: экспресс-методика для подготовки к встрече Нового года
16:15
67-летняя гречанка родила себе внучку
15:48
Психологи узнали, до какого возраста дети верят в Деда Мороза
15:30
Старение кожи: какие морщины считаются нормальными для разного возраста
15:16
Почему не все любители мучного набирают вес
Все новости
ФэшнЦеликом
Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!

Взгляните на самый уродливый рождественский свитер за 85 тысяч евро!

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Ученые проверили полезность средиземноморской диеты

Ученые проверили полезность средиземноморской диеты

Почему не все любители мучного набирают вес

Почему не все любители мучного набирают вес

Ученые: фруктовые соки убивают печень

Ученые: фруктовые соки убивают печень

27. дек
Специалисты рассказали, кому может быть полезна жевательная резинка
Самые читаемые
Любимая многими российская певица сделала шокирующее заявление: у меня рак — мне удалят матку(1)
Обязательно прочитайте и воплотите в жизнь: что нужно сделать в 2017 году
Певица и почетный работник Ида-Таллиннской центральной больницы решила кардинально похудеть
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло(1)
Почему женщины ненавидят доставлять оральное удовольствие партнеру?
Топ комментариев
Крутой рецепт хачапури(2)
Пять растительных масел, которые лучше прекратить использовать немедленно(2)
Пять способов перестать жить гражданским браком с мужчиной (1)
Десять типов женщин, от которых сбегают мужчины (1)
Пять секретов: как стать сексуальной(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьбольшинствовниманиевозможностьдевушкаженщинаженщиныздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователилюбовьмужчинамужчиныорганизмотношенияпроблемыпроцессрезультатырецептспециалистыудовольствиеупотреблениеученыеэксперты
LimonЦеликом
Певица и почетный работник Ида-Таллиннской центральной больницы решила кардинально похудеть

Певица и почетный работник Ида-Таллиннской центральной больницы решила кардинально похудеть

Новые подробности: Божена Рынска из-за травли потеряла ребенка

Новые подробности: Божена Рынска из-за травли потеряла ребенка

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео) (2)

13:15
Названа причина шокирующая смерти Джорджа Майкла
12:36
Любимая многими российская певица сделала шокирующее заявление: у меня рак — мне удалят матку (1)
12:06
Обязательно прочитайте и воплотите в жизнь: что нужно сделать в 2017 году
11:45
За роскошь надо платить! Переночевать в новогоднюю ночь в Таллинне можно по цене тура в Египет (1)
Rus.Postimees.eeЦеликом
В Тапа убивают? Просите и дано вам будет

В Тапа убивают? Просите и дано вам будет

Мистика какая-то: из Австралии в Эстонию хлынули денежные потоки

Мистика какая-то: из Австралии в Эстонию хлынули денежные потоки

Газета: от былого величия фирмы по продаже чудо-пылесосов не осталось и следа

Газета: от былого величия фирмы по продаже чудо-пылесосов не осталось и следа (1)

12:58
Чувство уверенности потребителей в Эстонии в декабре выросло
12:58
В Samsung Galaxy S8 появится голосовой помощник Bixby
12:39
Госдеп США назвал заявления Эрдогана о поддержке ИГ смехотворными
12:37
Фото: на продажу выставлен «шестисотый» Mercedes-Benz Путина
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: может ли МуПо штрафовать наглых водителей, которые паркуются на земле нашего квартирного товарищества?

Вопрос читателя: может ли МуПо штрафовать наглых водителей, которые паркуются на земле нашего квартирного товарищества?

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов (2)

25. дек
Вопрос читателя: почему Selver выбрал такие неудобные пульты? (1)
Погода
В Балтийском море ожидаются шестиметровые волны

В Балтийском море ожидаются шестиметровые волны

На дорогах может быть очень скользко

На дорогах может быть очень скользко

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees