Как помочь ребенку преодолеть застенчивость

Застенчивость часто путают с интроверсией, но это далеко не одно и то же, и родителям нужно четко различать эти два понятия. Интроверсия — врожденная черта характера, которая останется с человеком на всю жизнь, а застенчивость можно перерасти. Если ваш ребенок вполне доволен, играя в одиночестве и наблюдая за другими детьми со стороны, без всякого желания влиться в компанию, то он, скорее всего, интроверт, и вмешательство родителей в этом случае принесет лишь вред, а не пользу. А вот если ребенок хочет быть в компании и играть вместе, но смущается, боится, не знает, как сделать первый шаг, и расстраивается из-за этого, то тут, с большой долей вероятности, речь идет о застенчивости. И родители вполне могут помочь малышу справиться с этой «бедой».

Вот несколько простых приемов, которые предлагает автор The Huffington Post Джули Митчелл:

1. Заранее готовьте ребенка к новой ситуации

Застенчивость чаще всего проявляется в новой ситуации, с незнакомыми людьми. Застенчивые дети обычно не любят сюрпризов, им не комфортно, когда новая реальность буквально «наваливается» на них ни с того, ни с сего. Лучше заранее поговорить с ребенком о том, что будет происходить, чего он может ожидать и так далее.

2. Старайтесь, если это возможно, чтобы привыкание к новому проходило постепенно

Если вы чувствуете, что новизны в жизни ребенка должно появиться слишком много – новые люди, новое место, новый распорядок дня – попробуйте сделать так, чтобы акклиматизация происходила медленно, поэтапно. Так он сможет адаптироваться, привыкнуть и чувствовать себя более уверенно. Например, если он идет в новую школу, пусть сначала познакомится с учителями, потом походит по школе, посидит в помещении своего класса. Может быть, вам удастся заранее познакомить его с одним или парой его будущих одноклассников до того, как начнутся уроки. Так у него сразу появятся приятели, и будет не так страшно в первый день учебы.

3. Учите ребенка говорить о своих чувствах

Как и многие взрослые, дети зачастую не хотят (или не знают, как) говорить о своих чувствах, в первую очередь о тех, что связаны с психологическим дискомфортом. Если ребенок не может объяснить, что именно он ощущает, помогите ему, например, предложив изобразить какого-нибудь персонажа в аналогичной ситуации. Или попросите нарисовать картинку, изображающую его страхи, сочинить историю о маленьком мальчике или девочке, в первый раз идущей в детский сад или в школу. Можно поиграть в ролевую игру с любимыми плюшевыми игрушками малыша, представив, что к их дружной компании хочет присоединиться новый медвежонок или зайчонок.

4. Никогда не называйте ребенка застенчивым в его присутствии

Если ребенок ведет себя смущенно и нерешительно, не стоит говорить учителю или другим детям: «Он просто застенчивый». Такая характеристика может только ухудшить ситуацию. Ребенок будет думать: «Что это значит? Со мной что-то не так? Это расстраивает маму и папу?». Кроме того, это может стать своего рода «отмазкой» для ребенка: «Я застенчивый, поэтому не буду пробовать ничего нового, не буду вести себя вежливо» и так далее.

5. Учите ребенка следовать правилам вежливости, даже если он нервничает и чувствует себя неуверенно

Всегда можно сказать «привет» в ответ на приветствие другого человека, поблагодарить, или сказать, как тебя зовут, если кто-то спрашивает. Все это помогает устанавливать связи с другими людьми, преодолевать страхи и вливаться в коллектив. Если вы, хоть и из-за сильной застенчивости, грубы и невежливы, новых друзей вам будет завести сложно.

6. Никогда не позволяйте ребенку увидеть, что вы нервничаете из-за того, что он стесняется

Ваша тревожность, помноженная на тревожность ребенка, только усложнит ситуацию. Застенчивые дети очень чувствительны, они легко настраиваются на волну окружающих, в особенности если это их родители. Если вы в стрессе, они тоже будут в стрессе, имейте это в виду. Это означает, что вы должны изо всех сил излучать полное расслабление, всем своим видом говоря, что новая ситуация – это полная ерунда. Даже если ребенок замкнулся и молчит, вы должны стараться быть общительным и спокойным.

7. Никогда не хвалите или не ругайте ребенка на людях

Застенчивые дети не любят быть в центре внимания, причем вне зависимости от того, позитивно или негативно оно окрашено. Если вы заметили, что ребенок смущается, даже когда вы делаете ему комплимент в присутствии других, постарайтесь не изливать свои чувства на публике. Лучше похвалите его, когда вы останетесь наедине. То же самое относится и к плохому поведению ребенка (что с застенчивыми детьми случается редко, опять-таки из-за нежелания привлекать к себе внимание). Придержите свое мнение до тех пор, пока вокруг не будет зрителей.

8. Старайтесь никогда не опаздывать

Если вы только начали водить ребенка в детский сад или в школу, акклиматизация пройдет лучше, если вы будете забирать его в числе первых, а не последних. Кроме того, ребенок может очень переживать, если родители задерживаются, нервничать, что, оставшись последним, окажется в центре внимания, и учителю или воспитателю придется ждать вместе с ним.

9. Если это разрешается, то пусть ребенок возьмет с собой в новую группу детского сада или в новый класс какую-нибудь игрушку

Игрушка может выступить в качестве буфера – ее можно показать другим детям, с ней легче начать общение, она поможет сместить фокус внимания окружающих. Кроме того, ребенку будет спокойнее, если у него в руках будет что-то знакомое, домашнее.

10. Помогите ребенку построить план

Когда у ребенка слишком много опций, он не может ни на чем сосредоточиться и «зависает». Необходим конкретный план действий. Например, если к вашему ребенку в гости пришли дети, стоит сразу же предложить им какую-то игру, приглашая всех вновь пришедших к ней присоединиться, тогда они не будут смущенно смотреть на играющих, стоя в углу. По дороге в детский сад помогите ребенку решить, во что он будет играть в свободное время: в кубики, конструктор, а может он будет рисовать или лепить из пластилина… Такая конкретика придаст ему уверенности в себе.

11. Учитель – ваш лучший помощник

Учеба, занятия искусством и спортом отлично помогают детям исподволь социализироваться, потому что их основной целью социализация отнюдь не является. Дети концентрируются на игре в футбол, рисовании или математике, а взаимодействие с другими детьми – это лишь вторичная функция. Хорошие учителя и тренеры обычно отлично справляются с задачей помощи застенчивым детям влиться в коллектив, и присутствие родителей может только затруднить решение этой проблемы. Так что, положитесь на специалистов, и просто уйдите.

12. Отдайте своего застенчивого ребенка в театральный, танцевальный или музыкальный кружок

Хотя это может прозвучать странно, но есть множество примеров тому, как невероятно застенчивые люди стали настоящими «звездами», блистая на сцене и совершенно не стесняясь присутствия публики. Это происходит потому, что на сцене они изображают не себя, а других людей, персонажей, и это снимает с них всякую ответственность. Занятия танцем, театром или музыкой прекрасно помогают детям избавиться от застенчивости, придают уверенности и учат относиться к себе с юмором.

13. Дайте ребенку возможность заниматься тем, что ему нравится

Помогите ему найти «свое», и тем самым вы поможете ему обрести правильных, близких по духу людей в жизни. Неважно, что это будет – пение, карате, клуб любителей Lego, театр, и так далее, и тому подобное – существует так много занятий, которые могут оказаться именно тем самым, что нужно именно вашему ребенку. Проявляйте инициативу, пробуйте, ищите.

Мы можем дать нашим детям множество инструментов, помогающих им преодолеть застенчивость и стать смелыми, уверенными в себе и гордыми собой людьми. Осталось только понять, как нам побороть наши собственные страхи.