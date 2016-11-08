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Оптимальная продолжительность сна для детей разных возрастов

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Если тебе кажется, что твой ребенок мало спит, тебе стоит ознакомиться с рекомендациями, составленными Американской академией медицины сна (American Academy of Sleep Medicine), следование которым будет способствовать укреплению здоровья детей и подростков, а также снизит риск развития заболеваний, вызванных недосыпом.

Ученые рекомендуют придерживаться такой длительности сна:

    для новорожденных в возрасте 4-12 месяцев – 12-16 часов (включая дневной сон);

    детям в возрасте 1-2 лет – 11-14 часов (включая дневной сон);

    детям в возрасте 3-5 лет – 10-13 часов (включая дневной сон);

    детям в возрасте 6-12 лет – 9-12 часов;

    подросткам в возрасте 13-18 лет – 8-10 часов.

В процессе разработки рекомендаций эксперты опирались на 864 опубликованных тематических исследования, и достигли окончательного заключения только после всеобщего голосования.

Рекомендации были одобрены Американской академией педиатров (American Academy of Pediatrics), Научным обществом по изучению сна (Sleep Research Society) и Американским сообществом технологий сна (American Association of Sleep Technologists).

Эксперты пришли к выводу, что соблюдение оптимального режима с указанной продолжительностью сна влияет на улучшение внимания, поведения, памяти, повышение способностей к обучению. Дети, которые получают здоровый и полноценный сон, лучше управляют своими эмоциями и обладают хорошим психическим и физическим здоровьем.При этом недостаточная продолжительность сна может вызывать проблемы с поведением, обучением и вниманием. Недостаток сна также повышает риск несчастного случая, развития артериальной гипертензии, ожирения, сахарного диабета и депрессии. У подростков недостаточная продолжительность сна повышает вероятность травмирования, суицидальных мыслей и суицида.

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