Ученые выяснили, почему дети отказываются пробовать новую еду

Ребенок питается очень узким спектром продуктов, отказывается даже пробовать что-то новое, все попытки как-то разнообразить его диету или «впихнуть» в него что-то полезное, вроде овощей и фруктов, заканчиваются полным фиаско – эти проблемы знакомы многим родителям.

Как сообщает The Daily Mail, французским исследователям удалось выявить некоторые из причин того, почему одни дети более привередливы в еде, чем другие. Ученые с рождения ведут наблюдения за 53 детьми, часть из которых кормили грудным молоком, а часть – смесью. В период введения прикорма мам попросили в течение десяти дней предлагать малышам различные овощные пюре – из моркови, тыквы, артишоков, зеленых бобов.

Оказалось, что те дети, которых кормили грудью, с большей готовностью пробовали разнообразные овощи, чем «искусственники». А в шестилетнем возрасте у бывших «грудничков» оказалась более разнообразный рацион питания, они ели больше разных овощей, чем дети, которых кормили смесью, и делали это с удовольствием. Самыми большими привередами оказались шестилетки, которых в младенчестве кормили из бутылочки, а в период введения прикорма давали только один вид овощного пюре.

Исследователи считают, что открытость «грудничков» к новым вкусам объясняется тем, что в грудное молоко попадают следовые количества вкуса продуктов, которые ест во время грудного вскармливания мама, тем самым активизируя вкусовые рецепторы малышей. Поэтому мамам важно включать в свой рацион побольше разных овощей, даже если они сами их не очень любят, например, брокколи или брюссельскую капусту. Но мамам «искусственников» тоже не стоит отчаиваться – просто нужно стараться во время введения прикорма предлагать ребенку побольше разных видов пищи. Так можно повысить шансы на то, что вы не вырастите маленького привереду.