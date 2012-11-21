Психологи рассказали, что нужно делать после ссоры

Кажется, что из-за подобных мыслей человек может почувствовать себя никчемным и впасть в депрессию. Но серия экспериментов показала: когда люди прокручивали эмоциональный сценарий у себя в голове с акцентом на сенсорные детали, вспоминая, что произошло, как и где, они начинали реагировать конструктивнее и переставали расстраиваться по поводу произошедшей ссоры и конфликтов, которые могли возникнуть в будущем. Применение данной техники способствовало улучшению психологического состояния людей.

А специалисты из Университета Ватерлоо и Йельского университета говорят, что в случае конфликта с партнером не стоит выплескивать все свои негативные эмоции и потом сожалеть об этом. Лучше сесть и подумать о будущем со своим возлюбленным. Исследование показало, что участники, думавшие о будущем, говорили об отношениях в более позитивном ключе. Кроме того, они были готовы простить партнера и видели положительные стороны конфликта.