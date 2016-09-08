Что станет модным в 2017 году, а что уйдет в прошлое

Декольтированные платья однозначно остаются в 2016 году — чрезмерно открывать и подчеркивать грудь станет откровенным моветоном. Зато в моде будут открытая спина и прорезные рукава, кокетливо открывающие предплечья. Длина подола варьируется, исходя из назначения платья — но для вечернего наряда, как, впрочем, и во все времена, лучше всего подойдут платья в пол, возможно, даже со шлейфом. Мода продолжит путешествие в прошлое и отправится в 1970-е. Мужчинам вновь можно носить галстуки нормальной ширины и с принтом (в отдельных случаях — даже смелым), а не унылые одноцветные «селедки».

Лацканы пиджаков также станут шире, а сами пиджаки вполне могут быть и двубортными. Скорее всего, на однобортные мужские пиджаки вернется третья пуговица — после нескольких лет безраздельного господства двух. Также можно предсказать и возвращение — хотя бы в нишевых коллекциях — пиджаков-сафари с накладными карманами и поясами, некогда введенные в женскую моду Ивом Сен-Лораном и пользовавшиеся бешеной популярностью все 70-е годы. Модные дома, например, Celine, возвращают на передовые позиции женственную игру с мужскими силуэтами: длинные пиджаки, плащи, жакеты с мягкой линией плеча, свободные, но не гипертрофированного oversize.

70-е также были временем трикотажа — именно тогда в обиход вошло слово «бадлон», или «водолазка». Современные трикотажные коллекции, особенно зимние, тоже отдадут должное этому предмету одежды. Увеличится доля инновационного трикотажа, сочетающего натуральную пряжу (шерсть, кашемир, шелк) с синтетикой улучшенного качества.

Наряду с семидесятнической неоклассикой, в молодежной моде продолжится «пацанский» тренд, связанный с такими дизайнерами, как Гоша Рубчинский и Демна Гвасалия. Оттолкнувшись от ностальгии по диковатой уличной стилистике 1990-х оба модельера в последних коллекциях уже не пародируют ее, а скорее заново придумывают одежду для молодых бунтарей.

То же касается и денима — в 2017 году в джинсовой одежде воспоминания об ушедших десятилетиях (особенно в крое, с высокой талией и зауженными снизу штанинами) будут сочетаться с радикальным применением аппликации и пошивом из разных по фактуре и цвету кусков (так называемые «джинсы-Франкенштейн»).

Кстати, похожий подход ожидается и среди нишевых мелких брендов спортивной обуви — кастомизация кроссовок, когда вместе собираются детали разных моделей (иногда даже от разных производителей), к примеру, верх от Yeezy 350, совмещенный с подошвой adidas NMD_R1. К слову, ажиотаж вокруг Yeezy 350, скорее всего, наконец пойдет на спад — предлагаемые ежемесячно в новом цвете «опорки» от Канье Уэста начали утомлять публику.

Высокотехнологичные решения наподобие Nike HyperAdapt 1.0 пока вряд ли станут достоянием широких масс из-за слишком высокой цены, но можно предположить, что увеличится количество моделей с полумеханическими застежками, вроде дисковой Boa Closure System или брендированных Puma Disc Blaze и Reebok InstaPump. Возможно, в продаже появятся пока экспериментальные биоразлагаемые кроссовки и модели, полностью созданные на 3D-принтерах.

В части экзотики прогнозируется всплеск интереса к стилю кантри-энд-вестерн — благодаря успеху сериала «Западный мир» и недавним откровениям Тома Форда, сознавшегося, что носит у себя на ранчо ковбойскую шляпу и сапоги.

Цветом года-2017 признанный авторитет в области колористики — компания Pantone — объявила Greenery («Зелень»), оттенок, которому в пантоновской системе PMS (Pantone Matching System) соответствует номер 15-0343. Это касается одежды и обуви, аксессуаров и средств макияжа. Разумеется, столь точного попадания в тон от дизайнеров и производителей косметики никто не требует, но уже ясно, что весна и лето наступающего года расцветут зеленым.

В определенной символической связи с этим находится не в нынешнем году начавшаяся, но несомненно нарастающая тенденция к переходу на разумное потребление, в том числе призывы к отказу от натурального меха и экзотической кожи, а также вещей, полученных «неэтичными» способами (например, джинсов, сшитых малолетними рабочими в Юго-Восточной Азии на фабриках, где не соблюдаются правила охраны труда). В качестве альтернативы натуральным материалам предложат все новые инновационные разработки — текстиль, мембраны, экокожа — с улучшенными потребительскими характеристиками, не только гигиеническими, но и декоративными.