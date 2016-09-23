Мать шестипалого младенца узнала о беременности во время родов

Беременность у 38-летней многодетной мамы была незапланированной. А роды и вовсе оказались для нее полнейшей неожиданностью. В пятницу вечером женщина подняла что-то тяжелое, после чего почувствовала боли в животе и пояснице. Под утро терпеть было уже невыносимо. Семья, перепугавшись, вызвала «скорую». Пока медики добирались по озвученному адресу, женщина успела родить, пишет Medikforum.ru.

По дороге в больницу новорожденная девочка скончалась. По словам врачей, с первого взгляда на малышку было понятно, что выжить ей не удастся. У нее было шесть пальцев и всего один носовой ход – ребенок с трудом дышал.

«Когда неотложка уже подъезжала к больнице, его сердце остановилось, - рассказал «Комсомольской правде» старший следователь энгельского отдела Алексей Супонов.

Предварительная причина смерти будет известна только после вскрытия, а на окончательное заключение потребуется не меньше месяца. Только после этого будет понятно, насколько эффективной была помощь медиков, и стоит ли заводить уголовное дело. Хотя роженица сказала, что претензий к врачам не имеет.

У разродившейся саратовчанки уже есть трое детей от первого гражданского брака. Семья распалась два года назад, а сейчас женщина живет с другим. По словам следователей, дома у них небогато, но в пьянстве или дебошах супруги замечены не были.