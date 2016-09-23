Среда, 28. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Мать шестипалого младенца узнала о беременности во время родов

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

В городе Энгельсе Саратовской области произошел необычный случай. Местная жительница до последнего не знала, что находится в положении. Ребенок родился до приезда врачей и вскоре умер. Но даже под наблюдением специалистов шансы выжить у него были минимальными – малыш появился на свет с патологиями.

Беременность у 38-летней многодетной мамы была незапланированной. А роды и вовсе оказались для нее полнейшей неожиданностью. В пятницу вечером женщина подняла что-то тяжелое, после чего почувствовала боли в животе и пояснице. Под утро терпеть было уже невыносимо. Семья, перепугавшись, вызвала «скорую». Пока медики добирались по озвученному адресу, женщина успела родить, пишет Medikforum.ru.

По дороге в больницу новорожденная девочка скончалась. По словам врачей, с первого взгляда на малышку было понятно, что выжить ей не удастся. У нее было шесть пальцев и всего один носовой ход – ребенок с трудом дышал.

 «Когда неотложка уже подъезжала к больнице, его сердце остановилось, - рассказал «Комсомольской правде» старший следователь энгельского отдела Алексей Супонов.

Предварительная причина смерти будет известна только после вскрытия, а на окончательное заключение потребуется не меньше месяца. Только после этого будет понятно, насколько эффективной была помощь медиков, и стоит ли заводить уголовное дело. Хотя роженица сказала, что претензий к врачам не имеет.

У разродившейся саратовчанки уже есть трое детей от первого гражданского брака. Семья распалась два года назад, а сейчас женщина живет с другим. По словам следователей, дома у них небогато, но в пьянстве или дебошах супруги замечены не были.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбеременностьженщиназаключениенеотложкановорожденнаяпричинасупругиуголовное дело
К столу
Пришли новостьПришли фото
Хроника
14:46
Названы самые главные ошибки беременных
14:24
Мать шестипалого младенца узнала о беременности во время родов
14:00
Как отличить нездоровые отношения от партнерских и безопасных
13:46
Что станет модным в 2017 году, а что уйдет в прошлое
13:38
Психологи рассказали, что нужно делать после ссоры
13:20
Ученые выяснили, почему дети отказываются пробовать новую еду
13:09
Оптимальная продолжительность сна для детей разных возрастов
13:05
Как помочь ребенку преодолеть застенчивость
13:00
Ученые проверили полезность средиземноморской диеты
12:45
Певица и почетный работник Ида-Таллиннской центральной больницы решила кардинально похудеть (1)
12:36
Любимая многими российская певица сделала шокирующее заявление: у меня рак — мне удалят матку (1)
12:06
Обязательно прочитайте и воплотите в жизнь: что нужно сделать в 2017 году
20:15
Почему женщины ненавидят доставлять оральное удовольствие партнеру?
19:16
Что нельзя готовить в год Петуха
18:43
Мягкое мыло на основе моркови и меда
18:42
Правда и мифы о сексе после менопаузы
18:17
Женщины рассказали о сексизме, с которым сталкиваются ежедневно
17:45
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло (1)
17:31
Три причины, почему мужчины не хотят тебя после секса с тобой
17:14
Бег и велосипед помогут в борьбе с менопаузой
Все новости
ФэшнЦеликом
Что станет модным в 2017 году, а что уйдет в прошлое

Что станет модным в 2017 году, а что уйдет в прошлое

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Ученые проверили полезность средиземноморской диеты

Ученые проверили полезность средиземноморской диеты

Почему не все любители мучного набирают вес

Почему не все любители мучного набирают вес

Ученые: фруктовые соки убивают печень

Ученые: фруктовые соки убивают печень

27. дек
Специалисты рассказали, кому может быть полезна жевательная резинка
Самые читаемые
Любимая многими российская певица сделала шокирующее заявление: у меня рак — мне удалят матку(1)
Певица и почетный работник Ида-Таллиннской центральной больницы решила кардинально похудеть(1)
Почему женщины ненавидят доставлять оральное удовольствие партнеру?
Что станет модным в 2017 году, а что уйдет в прошлое
Оптимальная продолжительность сна для детей разных возрастов
Топ комментариев
Крутой рецепт хачапури(2)
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло(1)
О чем думает Кейт Миддлтон!? Свежие снимки принца Джорджа всколыхнули общественность (фото)(1)
Пять способов перестать жить гражданским браком с мужчиной (1)
Десять типов женщин, от которых сбегают мужчины (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьбольшинствовниманиевозможностьдевушкаженщинаженщиныздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователималышмужчинамужчиныорганизмотношенияпроблемыпроцессрезультатырецептспециалистыудовольствиеупотреблениеученыеэксперты
LimonЦеликом
Новые подробности: Божена Рынска из-за травли потеряла ребенка

Новые подробности: Божена Рынска из-за травли потеряла ребенка (1)

За роскошь надо платить! Переночевать в новогоднюю ночь в Таллинне можно по цене тура в Египет

За роскошь надо платить! Переночевать в новогоднюю ночь в Таллинне можно по цене тура в Египет (1)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео) (2)

14:31
Новый год: восемь мужских дел перед праздником
14:11
В постели со звездой: Глюкоза похвасталась романтичным фото с мужем
13:48
Пять средств от похмелья, о которых вы не знали
13:41
Я в восторге, а ты? Мать Виктории Лопыревой затмила фигурой на отдыхе (фото)
Rus.Postimees.eeЦеликом
В Вырумаа 53-летнюю женщину насмерть придавило деревом

В Вырумаа 53-летнюю женщину насмерть придавило деревом (2)

Газета: от былого величия фирмы по продаже чудо-пылесосов не осталось и следа

Газета: от былого величия фирмы по продаже чудо-пылесосов не осталось и следа (1)

Мистика какая-то: из Австралии в Эстонию хлынули денежные потоки

Мистика какая-то: из Австралии в Эстонию хлынули денежные потоки (2)

14:42
Источник: экипаж Ту-154 в критической ситуации мог допустить ошибку
14:34
Фото: последний писк уходящего года
14:31
В СМИ попал проект резолюции Совбеза ООН, предусматривающий введение санкций против Сирии из-за химоружия
14:27
Кальюлайд в интервью ERR: президента сегодняшней России я бы не пригласила на юбилей ЭР
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: может ли МуПо штрафовать наглых водителей, которые паркуются на земле нашего квартирного товарищества?

Вопрос читателя: может ли МуПо штрафовать наглых водителей, которые паркуются на земле нашего квартирного товарищества?

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов (2)

25. дек
Вопрос читателя: почему Selver выбрал такие неудобные пульты? (1)
Погода
Четверг в Эстонии будет ветреным и снежным

Четверг в Эстонии будет ветреным и снежным

В Балтийском море ожидаются шестиметровые волны

В Балтийском море ожидаются шестиметровые волны

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees