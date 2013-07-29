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Названы самые главные ошибки беременных

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Даже если вам кажется, что вы знаете обо всех нюансах беременности, включая правильное питание и уровень физических нагрузок, всё равно нельзя исключать совершения некоторых самых распространённых ошибок. О них и рассказали врачи из Испании.

Есть за двоих. Принято считается, что если будущая мама вынашивает ребенка, то ей необходимо есть за двоих. Но это вовсе не значит, что каждый день вы должны употреблять 4 000 калорий вместо 2 000. В реальности ребенку требуется не количество калорий, а правильные продукты. Вот почему ежедневную норму необходимо увеличить не более чем на 300 калорий. Помните о том, что чрезмерный набор веса во время беременности увеличивает риск таких осложнений, как преэклампсия и гестационный диабет, а также вероятность экстренного кесарева сечения, пишет Medikforum.ru.

Самолечение. Знаете ли вы о том, что во время беременности нельзя самостоятельно принимать вообще никакие лекарства? Это касается не только антацидов и парацетамола, но даже от крема от прыщей. Любой из этих препаратов может вызвать нежелательные побочные эффекты, поэтому их прием нужно обсуждать с врачом.

Нехватка сна. Если вы думаете, что отказ от некоторого количества сна поможет восстановить баланс между домом и работой, то лучше не заниматься этим во время беременности. В этот период происходят гормональные и физиологические изменения, которые требуют от женщин большего отдыха.

Отказ от любимых продуктов. Если вы являетесь сладкоежкой, то будет не лишним ограничить употребление сладостей, особенно во втором триместре. Однако это вовсе не значит, что вы должны полностью отказаться от любимых кушаний, тем самым увеличив уровень стресса в организме.

Отказ от физических нагрузок. Даже если раньше вы никогда не занимались спортом, то теперь приучите себя хотя бы к пешим прогулкам, подъему по лестнице и другим разновидностям легких нагрузок. Они помогают сражаться с гормонами стресса, усиливают кровообращение, лучше готовят организм к схваткам и родам, а также способствуют устойчивому росту плода.

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