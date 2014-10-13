Как пережить критические дни

Именно этот период женщина невольно просит поддержки и внимания, даже через психи, бурчание и истерики. Лучшее что можно сделать в этот период, просто отвлечься. Чтение книг, просмотр фильмов, беседа с подругой, да и просто прогулка в парке, помогут нервной системе успокоится хотя бы на какое-то время. Шоколад так же поможет слегка уравновесить гормональное состояние организма и снизить риск нервного срыва. Можно принять душ, сходить к массажисту или на педикюр-все это отвлечет от неприятных ощущений в теле и расслабит мышцы, пишет sex-news.ru.

Так же есть препараты в аптеках, специально для "этих" дней, которые помогут перенести их более спокойно и не так болезненно.

Если все же вам не удается сдержать эмоции, то лучше заранее сообщить партнеру, что вы в напряженном состоянии и лучше будет не создавать ситуаций, в которых может вспыхнуть скандал. Одним из самых простых способов забыть хотя бы на несколько часов о женских днях, конечно будет шопинг. Взяв подругу, можно пообщаться, купить себе приятные мелочи и однозначно домой вы вернетесь в хорошем настроении.