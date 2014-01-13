Размер одежды женщины за всю жизнь меняется 31 раз

60% принявших участие в опросе заявили, что недовольны своими нынешними пропорциями, а среди мужчин таковых оказалось только 45%. При этом 61% мужчин хранит, в среднем, 14 предметов гардероба, которые являются либо слишком тесными, либо слишком свободными для них. Половина опрошенных представителей обоего пола не расстаются с подобной одеждой, потому что искренне надеются в нее когда-нибудь снова влезть, передает Medikforum.ru.

Чаще всего женщина максимально довольна размером одежды в 28 лет, а мужчина - в 29. Пик недовольства, соответственно, выпадает на 38 и 39 лет. Четверть мужчин и почти половина женщин избегают походов в магазины одежды, потому что боятся, что не найдут подходящего размера. 21% мужчин и 40% женщин испытывают сильную неуверенность в себе, когда посещают подобные магазины.