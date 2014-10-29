Среда, 28. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Мужчины тоже могут бояться... секса

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Наши сильные, смелые защитники, наши бесстрашные и уверенные в себе мужчины, как оказалось, тоже могут подвергаться страхам и волнению в постели. Удивительно? Ни капли, они такие же люди, у них есть свои чувства, переживания, они могут испытывать усталость и даже, о боги, не хотеть секса. А что уже говорить про первый сексуальный опыт — это целый сгусток страхов и переживаний.

Sex-news.ru постарался подготовить вас и вашего партнера к возможным фобиям мужчин, когда дело доходит до интима.

Потеря эрекции

Первый раз окунувшись в бурю страсти и эмоций, добившись желанную девушку, мужчина может переволноваться, слишком сильно стараться и желать произвести впечатление, перевозбудиться. Все это неблагоприятно сказывается на эрекции. Пусть и говорят, что только у женщин возбуждение и оргазм связаны с мозгом, но мужчины тоже думают и чувствуют, представьте себе. И если при первом акте что-то пошло не так, даже не думайте смеяться или издеваться над ним. Лучше поддержите и уверьте его в том, что это абсолютно нормально и вас совершенно не задело. Покажите, что вы уверены в том, что следующий раз будет потрясающим и напомните, что очень цените то, как он старается для вас. Понятно, что не так просто будет забыть фиаско, но в ваших руках способность расслабить его и позволить максимально забыться, морально подготовившись к повторному раунду.

Не врет ли линейка

Откуда-то появилось мнение, что женщинам важна длина полового члена. И тут уже эта мысль начала порастать слухами, ведь длина для каждой — дело хозяйское. Кому-то подавай 20см, кто-то и при виде 16-ти готов бежать, куда глаза глядят. Но чаще всего женщине совсем не важен размер, а мужчинам это объяснить не получается. Они беспокоятся за то, как отреагирует на их достоинство девушка. Редко повод для беспокойства реально имеется, чаще мужчины накручивают себя, ставя во главу всего процесса доставления удовольствия величину органа. Мужчинам свойственно бесконечно преданно любить своего «друга», они свято верят, что лучше и способнее нет никого, но иногда сомнения все же подкрадываются. Кому-то кажется ужасным, что размер их члена чуть меньше нормы, хотя умение его использовать куда важнее. А кто-то живет с таким великим достоинством, что редкая девушка готова это терпеть, но уверенность почему-то никуда не испаряется.

Но не зря ведь девушкам хватает и пары пальчиков, чтоб испытать оргазм, 12см — это вполне себе орган, который способен унести женщину в мир оргазмов и стонов. С любым орудием можно справиться, под любого мужчину можно подстроиться, главное — желание.

Боязнь разочарований

Нормальный мужчина подходит к сексу с целью удовлетворить женщину, он должен вызвать не только интерес и желание, но и доставить удовольствие, которое позже снова приведет ее в его постель. От этого берет свое начало страх, что спутница будет разочарована, это приводит к тому, что он не может расслабиться, замкнутый круг какой-то. Девушка должна это все понимать и быть готовой к тому, что первая совместная ночь не окажется похожей на сцены из взрослых фильмов. Для того, чтобы двое подошли друг другу идеально и достигли пиков удовольствия нужно некоторое время для знакомства в постели и познания тел друг друга. Это логично и это стоит того, чтобы подождать совсем немножко.

Внешность обманчива

Современные девушки начинают походить на совершеннолетних уже лет с 13, по некоторым ну никак нельзя понять, достигла ли дама половой зрелости или нет, ведь она так сформировалась, что сомнений не остается, барышня взрослая. И тут появляется страх связаться с несовершеннолетней девочкой, которая просто решила поразвлечься, а потом затаскать мужчину по судам. Ни один нормальный взрослый мужчина не захочет предстать коварным совратителем малолеток перед своими знакомыми.

Поэтому, никогда не стоит врать про возраст, во всяком случае, увеличивая его. Но пусть мужчина будет уверен в том, что ему ничего не грозит за секс с вами, дайте ему расслабиться.

Опасность в постели

Как бы не любили мужчины секс без презерватива, страх получить парочку наследников и букет заболеваний обычно оказывается сильнее. Да и девушкам такое явно не по нраву. Постарайтесь обсудить этот нюанс до того, как будет уже поздно. Секс не должен вызывать дискомфорт, а потом еще приносить нежелательные плоды ваших плотских утех. Будьте ответственны, разумеется, речь идет не о постоянных отношениях.

Женская афера

Современные девушки давно научились использовать секс в своих коварных и корыстных целях. Тут и заработать можно, и новую должность получить, и в обществе устояться. Однажды повстречав такую расчетливую дамочку, мужчина боится снова быть обманутым и использованным. Появляется страх опасности, нежелание секса и постоянные подозрения. Убедите его в искренности чувств и намерений, любите его просто так и показывайте ему всеми возможными способами. Тогда он и в постели отблагодарит вас более чем достойно.

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