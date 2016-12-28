Нумерологический гороскоп на 2017 год

Ознакомившись с нумерологическим гороскопом на 2017 год, вы сможете грамотно спланировать самые важные события и прожить будущий год без потерь и тревог. Для начала посмотрим, что говорит нумерология по поводу 2017 года в целом. Чтобы узнать число, соответствующее будущему году, сложим все цифры: 2+0+1+7=10. Единицу суммируем с нулем, чтобы получить простое число. Итог равен 1. Таким образом, числом нового 2017 года является единица, пишет ya2017.com.

Число 2017 года и его значение

Рассмотрим подробнее характеристики этой цифры. Единица является символом перемен. Число это неоднозначно по своей природе - оно является носителем агрессивной и неуемной энергии, одновременно символизируя единство и одиночество. 2017 год будет способствовать творческим начинаниям и реализации свежих идей. В нем не будет места серости и посредственности.

Особым успехом в 2017 году будут пользоваться те, кто способен проявить лидерские качества и сможет работать на опережение событий – недаром единицу считают в нумерологии числом центристов. В новом году к решению любой задачи нужно подходить с умом, не надеясь на благосклонность звезд и подарки фортуны. Год благоприятен для развития профессионального мастерства, повышения квалификации, освоения новых знаний и умений.

Знание числа судьбы гарантирует вам персональный прогноз на 2017 год

Данный период времени способствует карьерному росту, так что не упустите возможность переехать в новый рабочий кабинет. Особенно значимым 2017 год будет для представителей творческих и интеллектуальных профессий, а также для развития собственного бизнеса. В новом году нужно быть пунктуальным, придерживаться планов и проводить больше времени в кругу семьи. Браки, заключенные в этом году, будут особенно удачными. Ну а опасностями 2017 года станут проявления эгоизма, гнева и тщеславия.

Чтобы определить, что принесет 2017 год именно вам, воспользуйтесь нумерологическим прогнозом, рассчитанным для каждой цифры. Сначала нужно определить ваше персональное число судьбы. Для этого сложите все цифры, присутствующие в вашей дате рождения. К примеру, вы появились на свет 18 марта 1977 года. Сложим: 1+8 (день) +3 (месяц) + 1+9+7+7 (год) = 36, затем 3+6 = 9. Таким образом, ваш жизненный путь определяет девятка.

Ваше Число Судьбы – 1

Люди-Единицы могут рассчитывать на удачный период. Недаром их индивидуальное число судьбы совпадает с числом 2017 года. Ваша энергичность и целеустремленность помогут достигнуть запланированных целей в профессиональной и личной сфере. Природная настойчивость и сила характера Единиц положительно скажутся на их карьерном положении. Достижения прошлых периодов и новые трудовые подвиги приведут к существенному повышению оклада или предложению занять более высокую должность.

Единицы, которые пока не связали себя узами брака, могут планировать свадебные торжества – настало время для создания крепкой и гармоничной семьи. 2017 год пройдет под знаком коммуникабельности и многочисленных знакомств – воспользуйтесь этим, чтобы пополнить ряды влиятельных друзей и партнеров по бизнесу. Опасность для Единиц несут внезапные приступы агрессии и склонность к диктату. Постарайтесь умерить эти негативные качества, иначе к концу года вы рискуете испортить отношения с одним из близких друзей или родственников.

Ваше Число Судьбы – 2

Природный такт и отличные коммуникационные навыки способствуют тому, чтобы Двойки провели комфортный и удачный год. Особенно хорош этот период времени будет для Двоек, занятых в творческой сфере – дизайнеры, актеры, писатели и художники могут рассчитывать на признание их таланта и громкий успех. В 2017 году для Двоек обостряется риск возникновения деструктивных конфликтов – ваши достижения могут вызвать тайную зависть или открытые нападки со стороны недоброжелателей. Воспользуйтесь вашей природной дипломатичностью и осторожно уходите от открытого выяснения отношений.

Скандал вокруг вашей персоны будет совсем ни к чему - в 2017 году Двойки могут стать слишком зависимыми от мнения окружающих. Поработайте над излишней мнительностью, чтобы чувствовать себя вершителем своей судьбы, а не покорной марионеткой в руках манипуляторов. В отношениях с партнером Двойкам нужно проявлять больше терпимости, понимания и сочувствия – это поможет вывести вашу пару на новый уровень взаимоотношений.

Ваше Число Судьбы – 3

Тройки должны максимально задействовать все отпущенные им интеллектуальные способности, чтобы воспользоваться шансами, предоставленными им в течение 2017 года. Ваша увлеченность работой и умение показать высокий результат будет благосклонно оценено руководством. Решительность и энтузиазм, присущие данной цифре, помогут Тройкам, организующим свой собственный бизнес. Но остерегайтесь непродуманных и рискованных вложений – ваше богатое воображение может сбить вас с истинного пути.

Поменьше хвастайтесь достигнутыми результатами, чтобы не спугнуть удачу. Страстные и сексуальные Тройки смогут наладить личную жизнь – вы обязательно встретите свою любовь, если до этого времени пребывали в одиночном плавании. Семейным Тройкам стоит поумерить природную властность и излишнюю склонность к критике. Год исключительно способствует пополнению в семье и гарантирует здоровое потомство.

Ваше Число Судьбы – 4

Предприимчивые Четверки весь год будут крутиться как белка в колесе. Грамотно распределяйте силы, чтобы не выдохнуться уже в середине 2017 года. Преодолеть отпущенные судьбой трудности вам помогут природное упорство, выносливость и тщательно спланированная тактика поведения. Поработайте с присущим вам консерватизмом. Удача в делах будет сопутствовать лишь тем Четверкам, которые смогут воспринимать новые идеи и нестандартные подходы. Четверки самодостаточны, однако, в новом году им следует больше общаться с друзьями и родными – вовремя полученный совет убережет вас от больших неприятностей.

В 2017 году Четверкам стоит воздержаться от авиаперелетов. Постарайтесь преодолевать расстояния с помощью наземного транспорта. При возможности отложите любые командировки и поездки на конец года, когда риск травматизма сойдет на нет. Семейным Четверкам нужно поумерить природную склонность к ревности, чтобы не испортить отношения с партнером.

Ваше Число Судьбы – 5

Яркие и подвижные Пятерки в 2017 году имеют все шансы на успех. Отпустите на волю природную тягу к изобретательству и неуемный исследовательский дух, чтобы достигнуть весомых результатов и поправить свое материальное положение. В 2017 году вам может понадобиться помощь со стороны, так что умерьте индивидуализм и беритесь лишь за командные проекты. Когда наступит время дележки годовых бонусов, не старайтесь перетянуть одеяло на себя – каждому честно воздастся по его заслугам. Год способствует налаживанию международных связей, так что не отказывайтесь от заграничных поездок и общения с партнерами из-за рубежа.

От рискованных вложений лучше отказаться – высок риск потерь вследствие мошеннических действий и ошибок в юридических документах. Для вас наступит благоприятный период в сфере любовных отношений. Главное - преодолеть природную непоследовательность и не распыляться на бесперспективные романы. Краткосрочная связь не принесет вам счастья. Присмотритесь к своему окружению - в нем присутствует человек, который давно и искренне вас любит.

Ваше Число Судьбы – 6

Людей-Шестерок ожидает гармоничный во всех отношениях год – карьерные успехи, любовь и удача будут отсыпаны вам полной мерой. Не думайте, что это подарок небес. Шестерки много трудились в прошлые годы, поэтому сейчас могут расслабиться и пожинать плоды своих усилий. Год способствует творческому самовыражению. Посвятите больше свободного времени своему хобби – это доставит вам непередаваемое удовольствие. Подумайте о возможности перевести ваше «дело для души» на коммерческую основу. Основного заработка эта деятельность не заменит, но вполне может дать приличный дополнительный доход.

Ваша природная интуиция, которую часто называют шестым чувством, поможет избежать рисков и денежных потерь. К вам будут обращаться за советами, так что не пренебрегайте возможностью поднять авторитет в глазах коллег и родственников. Личная жизнь Шестерок не побеспокоит – наступает период гармонии и благоденствия, который может омрачить ваша чрезмерная обидчивость. Постарайтесь быть терпимее к недостаткам партнера.

Ваше Число Судьбы – 7

Людей-Семерок ждет активный динамичный год. Природная мудрость позволит им отнестись к этому философски и не проявлять излишнюю суетливость. Вы можете сменить сферу деятельности или принять решение о переезде - оно в любом случае будет взвешенным и продуманным. Поверьте - вы сами не замечали, как подсознательно вынашивали эти планы в течение прошлого года. Ваша самодостаточность и сдержанность может на время оттолкнуть друзей и родных – им покажется, что вы стали угрюмым, скрытным и замкнутым человеком.

Постарайтесь деликатно донести до близких людей, что цените их присутствие в вашей жизни, но иногда нуждаетесь в расширении личного пространства. Перемен на любовных фронтах не предвидится. Если вы одиноки, перспективных романов в 2017 году ждать не стоит. Воспользуйтесь этим периодом затишья, чтобы поработать над своими недостатками. Кроме того, уделите внимание здоровью – в 2017 году повышается риск обострения хронических болезней.

Ваше Число Судьбы – 8

Люди-Восьмерки могут вздохнуть с облегчением: неприятности и печали прошлых периодов остались позади. Ваша склонность к экспериментам и оригинальное мышление помогут получить от жизни множество бонусов. В 2017 году наступает плодотворный период для тех, кто не страдает консерватизмом и открыт для новых знаний. Воспользуйтесь этим, чтобы повысить уровень профессионального мастерства. В 2017 году вы можете получить дополнительное образование, посетить мастер-классы или записаться на курсы иностранного языка. Всю полученную информацию вы будете буквально схватывать на лету.

Восьмерки могут позволить себе инвестировать деньги – природная интуиция не даст возможность мошенникам поживиться за ваш счет. В 2017 году избегайте просьб об одалживании денег со стороны родных – такой заем наверняка испортит отношения в семье. В крайнем случае, безвозмездно помогите небольшой суммой, которую не жалко потерять. В сфере любовных отношений все будет гладко, если вы поймете, что материальное выражение любви не заменит теплых слов и совместного времяпрепровождения.

Ваше Число Судьбы – 9

Людям-Девяткам предстоит сложный и опасный год. Помните, что число вашей Судьбы конфликтует с цифрой года, поэтому отложите до лучших времен глобальные планы и начинания. Планомерно выполняйте текущие дела – ваша врожденная склонность к анализу и способность понять самую суть вещей помогут прожить год без особых потерь. Избегайте рисковых ситуаций в начале года – не превышайте скоростной режим, отложите дальние поездки и не занимайтесь травмоопасным спортом. Год не способствует достижению карьерных высот - лучше используйте это время, чтобы заложить надежный фундамент на будущее.

Все серьезные покупки отложите на следующий год. Особо рискованными будут операции с недвижимостью. В личной жизни Девяткам повезет - дом станет той крепостью, за стенами которой вы сможете оставить тревоги и заботы. Посвятите год общению с близкими людьми и налаживанию родственных взаимоотношений. В отпускной период отправляйтесь навестить дальних родственников – они давно хотят вас увидеть. Не забывайте о необходимости отдыха – вам помогут медитативные практики и занятия йогой.