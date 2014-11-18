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Современные рекомендации по калориям безнадежно устарели!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Известные диетологи призывают снизить официальные рекомендации для взрослых людей по суточному количеству пищи из 2 500 калорий для мужчин и 2 000 для женщин. Ученые утверждают, что эти рекомендации писались еще в начале прошлого века, и они не учитывают ныне распространенный сидячий образ жизни.

Люди во многих странах включая Россию ведут сегодня настолько неактивный образ жизни, что даже соблюдение диетических рекомендаций в 2 500 калорий в сутки для мужчин и в 2 000 для женщин не защищает их от набора лишнего веса и ожирения. Тем более, что данные рекомендации были разработаны еще во времена Первой мировой войны, когда большинство взрослых людей отправлялись на работу пешком, а друзей было принято посещать лично, не отправляя им СМС или письма по электронной почте, пишет Medikforum.ru.

Эксперты Лондонской школы экономики проанализировали данные за 30 лет и пришли к выводу, что ныне существующие диетические рекомендации необходимо пересмотреть. Люди 21-го века проводят на диванах и перед компьютерами на работе почти все время. Другими словами, современный человек ест в таких же количествах, как его бабушки и дедушки, но при этом почти совершенно не двигается. А в этом случае даже строгое соблюдение рекомендаций все равно не даст никакого эффекта.

Вполне возможно, что нормативы необходимо снизить на 500 калорий с учетом малоподвижного образа жизни. Плохое питание и низкая физическая активность - главные виновники нынешней эпидемии ожирения. К примеру, в Великобритании лишний вес или ожирение имеется у 61% взрослых жителей, а эти лишние килограммы - четвертый самый значительный фактор риска смертности после гипертонии, курения и повышенного холестерина.

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