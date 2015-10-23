Среда, 28. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Составлен список продуктов для употребления на ночь

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Диетологи из США составили перечень низкокалорийных продуктов для позднего ужина. Свои рекомендации по этому поводу специалисты озвучили на страницах издания «Телеграф».

По их словам, ужин является одним из самых проблематичных видов приема пищи: с одной стороны повышенный после трудового дня аппетит, с другой – риск набрать лишний вес. При этом диетологи подчеркивают, что отказ от ужина не помогает решать проблему, а только усугубляет ее, поскольку рано или поздно приводит к срыву и перееданию, пишет Medikforum.ru.

Специалисты посоветовали употреблять на ужин продукты, из-за которых можно не бояться за фигуру. В частности, таковыми они назвали молочные продукты, в особенности, низкожирные молоко, йогурты (натуральные), кефир и творог.

 «Про творог на ужин, наверное, знают все. Он действительно хорошо помогает побороть голод и дарит чувство сытости, при этом не вредит желудку и организму перед сном», - сообщили медики.

Также, по их мнению, для ужина хорошо подходит отварная курица. Если вы ее пожарите, то это уже будет не низкокалорийный продукт, предупредили диетологи.

Кроме того, они рекомендуют употреблять в пищу зелень – не только по вечерам, но и в течение дня. Благодаря обилию микроэлементов в ней улучшаются метаболизм и очистительные функции организма, а также повышается стрессоустойчивость организма, отметили врачи.

Еще для ужинов и закусок по вечерам диетологи назвали подходящими и полезными рыбу и морепродукты (не жареные), а также овощи и фрукты, за исключением бананов и винограда.

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