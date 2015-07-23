Настоящая реальность жизни матери-одиночки

Но проблемы с деньгами, дефицит сна и постоянные переживания — не главное. На самом деле это все легко — это то, что просто приходится делать, пишет Soulpost.ru.

Но есть другие проблемы матерей-одиночек, о которых никто не говорит. Те, которые заставляют меня плакать ночами в подушку:

— сдерживать слезы грусти, когда я стою в дверях и вижу, как мой сын смотрит на ютубе видео, как завязывать галстук — у него сегодня выпускной;

— пытаться научить дочку полюбить хорошего парня, когда первый мужчина, которого она должна была полюбить, бросил ее;

— гордиться, когда мой сын становится ответственным мужчиной, устраиваясь на подработку и отдавая мне зарплату, чтобы помочь семейному бюджету. Я бы хотела, чтобы мне не нужно было брать эти деньги. Но мне они нужны;

— чувствовать облегчение, когда старший брат идет с сестрой в школу в День отца;

— чувствовать сожаление, когда я учу дочку, как мужчина должен обращаться с женщиной, а она слишком часто видит, как с ее матерью плохо обращается мужчина, которому они должны были доверять;

— чувствовать стыд, когда я узнаю, что моя тогда семилетняя дочь показала учительнице отца своей подружки и сказала, что это «тоже мой папа»;

— знать, что ты рискуешь финансовым будущем семьи, когда в очередной раз говоришь начальнику: «Я сегодня уйду пораньше», чтобы не пропустить очередной утренник в школе;

— сидеть одной дома ночью и ждать, когда обиженный ребенок в целости и сохранности придет домой;

— самой принимать важные решения и самой нести за них ответственность…

…и при этом понимать, что нет никого сильнее, чем мать-одиночка, защищающая свою семью, как бы тяжело это для нее ни было.