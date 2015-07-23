Среда, 28. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Настоящая реальность жизни матери-одиночки

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Да, быть мамой-одиночкой изнурительно. Мы все это знаем. Это ежедневная финансовая борьба, и иногда не мы это выбираем.

Но проблемы с деньгами, дефицит сна и постоянные переживания — не главное. На самом деле это все легко — это то, что просто приходится делать, пишет Soulpost.ru.

Но есть другие проблемы матерей-одиночек, о которых никто не говорит. Те, которые заставляют меня плакать ночами в подушку:

— сдерживать слезы грусти, когда я стою в дверях и вижу, как мой сын смотрит на ютубе видео, как завязывать галстук — у него сегодня выпускной;

— пытаться научить дочку полюбить хорошего парня, когда первый мужчина, которого она должна была полюбить, бросил ее;

— гордиться, когда мой сын становится ответственным мужчиной, устраиваясь на подработку и отдавая мне зарплату, чтобы помочь семейному бюджету. Я бы хотела, чтобы мне не нужно было брать эти деньги. Но мне они нужны;

— чувствовать облегчение, когда старший брат идет с сестрой в школу в День отца;

— чувствовать сожаление, когда я учу дочку, как мужчина должен обращаться с женщиной, а она слишком часто видит, как с ее матерью плохо обращается мужчина, которому они должны были доверять;

— чувствовать стыд, когда я узнаю, что моя тогда семилетняя дочь показала учительнице отца своей подружки и сказала, что это «тоже мой папа»;

— знать, что ты рискуешь финансовым будущем семьи, когда в очередной раз говоришь начальнику: «Я сегодня уйду пораньше», чтобы не пропустить очередной утренник в школе;

— сидеть одной дома ночью и ждать, когда обиженный ребенок в целости и сохранности придет домой;

— самой принимать важные решения и самой нести за них ответственность…

…и при этом понимать, что нет никого сильнее, чем мать-одиночка, защищающая свою семью, как бы тяжело это для нее ни было.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАборьбавидеогалстукзарплатумать-одиночкаответственностьплакатьподружкистыд
К столу
Пришли новостьПришли фото
Хроника
17:44
Календарь стрижки волос на январь 2017 года
17:26
Как приготовить карамелизованные апельсины в шоколаде
17:13
Как красить брови: тени, воск, карандаш или гель?
16:43
Настоящая реальность жизни матери-одиночки
16:32
Составлен список продуктов для употребления на ночь
16:13
Современные рекомендации по калориям безнадежно устарели!
15:57
Нумерологический гороскоп на 2017 год
15:46
Мужчины тоже могут бояться... секса
15:30
Размер одежды женщины за всю жизнь меняется 31 раз
15:13
Как пережить критические дни
14:46
Названы самые главные ошибки беременных
14:24
Мать шестипалого младенца узнала о беременности во время родов
14:00
Как отличить нездоровые отношения от партнерских и безопасных
13:46
Что станет модным в 2017 году, а что уйдет в прошлое
13:38
Психологи рассказали, что нужно делать после ссоры
13:20
Ученые выяснили, почему дети отказываются пробовать новую еду
13:09
Оптимальная продолжительность сна для детей разных возрастов
13:05
Как помочь ребенку преодолеть застенчивость
13:00
Ученые проверили полезность средиземноморской диеты
12:45
Певица и почетный работник Ида-Таллиннской центральной больницы решила кардинально похудеть (2)
Все новости
ФэшнЦеликом
Размер одежды женщины за всю жизнь меняется 31 раз

Размер одежды женщины за всю жизнь меняется 31 раз

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Составлен список продуктов для употребления на ночь

Составлен список продуктов для употребления на ночь

Современные рекомендации по калориям безнадежно устарели!

Современные рекомендации по калориям безнадежно устарели!

Ученые проверили полезность средиземноморской диеты

Ученые проверили полезность средиземноморской диеты

27. дек
Почему не все любители мучного набирают вес
Самые читаемые
Любимая многими российская певица сделала шокирующее заявление: у меня рак — мне удалят матку(1)
Певица и почетный работник Ида-Таллиннской центральной больницы решила кардинально похудеть(2)
Нумерологический гороскоп на 2017 год
Мужчины тоже могут бояться... секса
Мать шестипалого младенца узнала о беременности во время родов
Топ комментариев
Крутой рецепт хачапури(2)
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло(1)
О чем думает Кейт Миддлтон!? Свежие снимки принца Джорджа всколыхнули общественность (фото)(1)
Пять способов перестать жить гражданским браком с мужчиной (1)
Десять типов женщин, от которых сбегают мужчины (1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьбольшинствовниманиевозможностьдевушкаженщинаженщиныздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователимужчинамужчиныорганизмотношенияпроблемыпроцессрезультатырецептспециалистыуверенностьудовольствиеупотреблениеученыеэксперты
LimonЦеликом
Внимание, важная информация! 2016 год продлится дольше обычного

Внимание, важная информация! 2016 год продлится дольше обычного

Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в ДТП

Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в ДТП

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео)

Только взгляните, что эти русские ребята устроили в старом Таллинне на Рождество (видео) (2)

17:30
Мужская комната страхов: из-за чего бывает неблагоприятная для эрекции «погода»
17:07
Вы готовы выиграть ВИП-билеты на «Танцевальный рай», где выступит группа VIRUS? Жмите скорее, игра уже идет!
16:55
Трепещите! Первый Балтийский канал готовит для вас в новогоднюю ночь море сюрпризов
16:21
Участник «Дома-2» жестоко избил известную российскую актрису (фото)
Rus.Postimees.eeЦеликом
Водители автобусов, пересекшие железнодорожный переезд на красный свет, наказаны штрафом

Водители автобусов, пересекшие железнодорожный переезд на красный свет, наказаны штрафом (1)

Фото: на Хийумаа ищет нового хозяина очень маленький, но очень дорогой дом

Фото: на Хийумаа ищет нового хозяина очень маленький, но очень дорогой дом

Фото и видео: Rimi эвакуирован из-за угрозы взрыва

Фото и видео: Rimi эвакуирован из-за угрозы взрыва

17:41
Новому парому Leiger уже понадобился ремонт
16:50
Google назвал самые популярные автобренды в США: удивительные результаты
16:44
Фото: эстонские мотогонщики отправились на ралли "Дакар"
16:33
При инсульте не стоит идти в EMO
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: может ли МуПо штрафовать наглых водителей, которые паркуются на земле нашего квартирного товарищества?

Вопрос читателя: может ли МуПо штрафовать наглых водителей, которые паркуются на земле нашего квартирного товарищества?

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Rus.Postimees подсчитал стоимость новогоднего стола в разных магазинах

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов

Привычные товары, которые вскоре исчезнут с прилавков магазинов (2)

25. дек
Вопрос читателя: почему Selver выбрал такие неудобные пульты? (1)
Погода
Видео: на Фарерских островах овцы помогают делать снимки для Google Street View

Видео: на Фарерских островах овцы помогают делать снимки для Google Street View

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

На северо-востоке Японии произошло мощное землетрясение

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees