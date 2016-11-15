Как красить брови: тени, воск, карандаш или гель?

Карандаш для бровей
Подходит: для сильно выщипанных бровей, бровей с пробелами или значительными недостатками в форме.
Совет: карандаш идеален для девушек, которые слишком лихо орудуют пинцетом или имеют невыразительный изгиб бровей. А еще он поможет замаскировать шрамы.
Как использовать: не стоит рисовать одну сплошную линию, лучше заполнять бровь штрихами, имитирующими волоски.
Гель для бровей
Подходит: для густых бровей, которые нуждаются в легкой укладке и небольшой цветокоррекции.
Совет: к счастью, здесь тебе не придется проявлять свои художественные способности. Гель стоит использовать девушкам, которые имеют практически совершенные брови от природы.
Как использовать: самое сложное здесь – выбрать правильный оттенок, а в остальном – всего пару взмахов щеточкой, и брови, как у Меган Фокс, готовы!
Тени для бровей
Подходит: необходимы девушкам, которых устраивает форма, но не густота бровей.
Совет: хочешь красивые натуральные брови, тогда делай ставку на тени. Никаких четких границ, грязного цвета и искусственности.
Как использовать: идеальное нанесение нуждается в идеальном инструменте, поэтому без тонкой скошенной кисти здесь никак не обойтись.
Воск для бровей
Подходит: если волоски совсем не хотят ложиться и все норовят “ускользнуть“ за контур, тогда бери в руки стик с воском.
Совет: используй очень аккуратно и по минимуму. Ты же не хочешь превратиться в восковую статую, брови которой могут “поплыть“ при повышении температуры.
Как использовать: воск чаще всего используется как финиш в макияже бровей, а не как самостоятельный инструмент. Поэтому лучше всего брать его в дуэте с тенями.