Как красить брови: тени, воск, карандаш или гель?

Карандаш для бровей

Подходит: для сильно выщипанных бровей, бровей с пробелами или значительными недостатками в форме.

Совет: карандаш идеален для девушек, которые слишком лихо орудуют пинцетом или имеют невыразительный изгиб бровей. А еще он поможет замаскировать шрамы.

Как использовать: не стоит рисовать одну сплошную линию, лучше заполнять бровь штрихами, имитирующими волоски.

Гель для бровей

Подходит: для густых бровей, которые нуждаются в легкой укладке и небольшой цветокоррекции.

Совет: к счастью, здесь тебе не придется проявлять свои художественные способности. Гель стоит использовать девушкам, которые имеют практически совершенные брови от природы.

Как использовать: самое сложное здесь – выбрать правильный оттенок, а в остальном – всего пару взмахов щеточкой, и брови, как у Меган Фокс, готовы!

Тени для бровей

Подходит: необходимы девушкам, которых устраивает форма, но не густота бровей.

Совет: хочешь красивые натуральные брови, тогда делай ставку на тени. Никаких четких границ, грязного цвета и искусственности.

Как использовать: идеальное нанесение нуждается в идеальном инструменте, поэтому без тонкой скошенной кисти здесь никак не обойтись.

Воск для бровей

Подходит: если волоски совсем не хотят ложиться и все норовят “ускользнуть“ за контур, тогда бери в руки стик с воском.

Совет: используй очень аккуратно и по минимуму. Ты же не хочешь превратиться в восковую статую, брови которой могут “поплыть“ при повышении температуры.

Как использовать: воск чаще всего используется как финиш в макияже бровей, а не как самостоятельный инструмент. Поэтому лучше всего брать его в дуэте с тенями.