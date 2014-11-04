Как приготовить карамелизованные апельсины в шоколаде

Ингредиенты:

5 апельсинов

550 г сахара

300 мл воды

100-150 г горького шоколада

Приготовление:

Апельсины тщательно вымыть и нарезать кружочками толщиной 7-8 мм. Аккуратно удалить косточки. Залить апельсины кипятком на 2-3 минуты, чтобы вышла горечь, затем просушить бумажными салфетками с двух сторон.

Приготовить сироп из сахара и воды. Выложить в сироп апельсины и варить их на медленном огне без крышки, пока белая прослойка под кожурой не станет прозрачной (около 1,5 часа). Помешивать очень аккуратно, меняя слои апельсинов местами, чтобы нижние не переварились, а верхние не остались сырыми.

Вынуть апельсины из сиропа, дать стечь сиропу (лучше на решетке, подставив под нее противень), переложить на противень, застеленный пергаментной бумагой, и отправить в духовку, разогретую до 110°, на 20-25 минут для окончательной карамелизации. Готовые апельсины остудить.

Шоколад растопить на водяной бане, окунуть апельсины до половины в расплавленный шоколад и уложить их на пергаментную бумагу для застывания при комнатной температуре, а затем убрать на 1-2 часа в холодильник.