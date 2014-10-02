Календарь стрижки волос на январь 2017 года

К тому же прежде чем отправляться в салон и дома заниматься какими-либо процедурами, загляните в наш лунный календарь стрижек на январь 2017 года. Тогда ваши действия действительно пойдут на пользу, а при «парикмахерской ворожбе» попадание будет точечным – в зависимости от того, в каком знаке находится Луна, с помощью стрижки можно изменить личную жизнь, финансовое положение или психологический настрой, пишет Trulylove.ru.

По традиции поясним, как пользоваться нашим календарем. Первое, на что стоит обратить внимание – время, до которого длится лунный день (оно указано в скобках). Если он заканчивается, например, в два или в три часа ночи, то сразу смотрите рекомендации для следующей даты. То есть число остается тем же, а астрологическое влияние меняется.

Бывает и так, что часть дня совершенно не подходит для стрижки, так как она чревата денежными потерями, проблемами во взаимоотношениях с родственниками, да и на состоянии волос сказывается самым негативным образом, зато потом тенденция становится диаметрально противоположной.

Для наглядности разберем 7 января 2017 года: до 12:52 стрижка категорически не рекомендуется, она может спровоцировать проблемы практически во всех сферах жизнедеятельности, а домашние процедуры дадут обратный эффект. Зато потом можно делать с волосами все, что угодно, любые манипуляции пойдут на пользу, в том числе и оживят финансовые потоки, направленные к вашей персоне.

Обращаем ваше внимание, что в этом месяце Луна иногда переходит в другой знак Зодиака после начала следующего лунного дня, вечером или незадолго до полуночи, соответственно, рекомендации даны с учетом этого фактора.

В качестве дополнения к нашему лунному календарю стрижек предлагаем вам небольшой бонус:

Лучшие дни для маникюра и педикюра: 1, 2 (до 12:15), 15, 16 (до 21:47), 28, 29 (до 20:34).

Лучшие дни для эпиляции: 25, 26.

Дни, когда категорически не рекомендуется делать маникюр, педикюр и эпиляцию: 6 (после 12:26), 7 (до 12:52), 12 (после 16:48), 13 (до 18:01), 16 (после 21:47), 17 (до 22:58), 21, 27.