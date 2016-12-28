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Террин из свинины на Новый год

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Это праздничное французское блюдо представляет собой нечто среднее между запеканкой и паштетом.

Ингредиенты: оливковое масло - 1 ст. л., измельченный лук-шалот - 220 г, свиная лопатка, мелко нарезанная, - 550 г, копченый бекон, нарезанный кубиками, - 200 г, свиной фарш - 350 г, портвейн - 4 ст. л., свежий тимьян - 2 ст. л., измельченная петрушка - 1 пучок, молотая гвоздика - 1/4 ч. л., соль - 1 ст. л., свежемолотый черный перец - 1/2 ч. л., измельченный чеснок - 1 зубчик, сушеные ягоды можжевельника - 25 шт., очищенные фисташки - 130 г, полоски бекона - 225 г.

Приготовление:

1. Обжарить лук на оливковом масле 8 минут на среднем огне, пока он не станет мягким. Смешать в глубокой миске лук и все ингредиенты для террина, кроме ломтиков бекона, которые нужны, чтобы покрыть форму.

2. Разогреть духовку до 160 град. C. Смазать форму для террина объемом 1,2 л оливковым маслом. Покрыть форму ломтиками бекона так, чтобы можно было накрыть ими террин сверху. Наполнить форму массой, утрамбовать и накрыть ломтиками бекона.

Закрыть террин фольгой, поставить в другую форму для запекания большего размера и наполнить ее кипящей водой так, чтобы она доходила до половины формы террина.

Запекать 60-75 минут.

3. Снять фольгу, слить выделившийся сок и вернуть в духовку на 15 минут. Готовый террин должен быть твердым, сок, выделяющийся при нажатии, - прозрачным, а температура в центре террина - 65 град. C.

4. Охладить террин под прессом. Это блюдо можно хранить в холодильнике до двух недель.

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