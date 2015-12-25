Сделайте это перед тем, как брать с собой ребенка в людное место!

Метод очень прост: сначала пишете номер своего телефона на запястье своего ребенка, а затем залепливаете его жидким пластырем или, на крайний случай, скотчем.

И вот еще что. В тот день, когда соберетесь на праздник, сфотографируйте ребенка в полный рост.

Желательно сделать это прямо перед выходом: чтобы дитя было в той же одежде, что и на празднике. Так окружающим будет проще понять, кого вы в панике разыскиваете, и помочь вам.

Конечно, мы всегда надеемся на то, что с нашими детьми никогда не произойдет ничего плохого. Но не лучше ли перестраховаться? Так, на всякий случай!