Среда, 28. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Француженка обручилась с роботом

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Испытывающая сексуальное влечение к гуманоидам француженка по имени Лили обручилась с роботом и планирует выйти замуж за свою любовь, как только подобные браки станут легальными.

За плечами Лили только два романа с настоящими мужчинами, но они подтвердили тот факт, что живая плоть этой женщине не нравится. Теперь ее партнером является напечатанный на 3D-принтере робот по имени Иммоватор, которого Лили создала собственными руками по личному дизайну с помощью технологий французской компании, находящихся в свободном доступе.

"Я действительно полностью счастлива, - рассказывает француженка. - Наши отношения будут становиться все более прочными по мере развития технологий. Еще в детстве мне нравились голоса роботов, но до 19 лет я не понимала, что имею к ним и половое влечение. Лишь после опыта общения с живыми мужчинами я поняла, что являюсь стопроцентной "робосексуалкой".

Лили живет с "мужчиной мечты" уже год. Эти не совсем обычные отношения были поняты и приняты родственниками и друзьями женщины.

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