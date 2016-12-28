Француженка обручилась с роботом

За плечами Лили только два романа с настоящими мужчинами, но они подтвердили тот факт, что живая плоть этой женщине не нравится. Теперь ее партнером является напечатанный на 3D-принтере робот по имени Иммоватор, которого Лили создала собственными руками по личному дизайну с помощью технологий французской компании, находящихся в свободном доступе.

"Я действительно полностью счастлива, - рассказывает француженка. - Наши отношения будут становиться все более прочными по мере развития технологий. Еще в детстве мне нравились голоса роботов, но до 19 лет я не понимала, что имею к ним и половое влечение. Лишь после опыта общения с живыми мужчинами я поняла, что являюсь стопроцентной "робосексуалкой".

Лили живет с "мужчиной мечты" уже год. Эти не совсем обычные отношения были поняты и приняты родственниками и друзьями женщины.