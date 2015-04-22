Врачи: девушки все чаще выбирают медикаментозные аборты, не зная об их опасности

Напомним: медикаментозный аборт - это таблетированное прерывание беременности на основе мифегина или мифепристона, снижающего уровень прогестерона, из-за чего беременность замирает, а через 48 часов в результате приема препаратов поддержки начинается кровотечение с выводом плодного яйца. Данный вид аборта практикуется на ранних сроках беременности, до шести недель включительно.

Медики констатируют: молодые пациентки относятся к процедуре недостаточно серьезно, не зная, что препараты провоцируют нарушения гормонального фона и даже бесплодие.

В целом гинекологи сетуют на безграмотность молодых людей. Комментирует врач гинеколог-эндокринолог высшей категории Елена Гринякина: "Когда слушаешь девочек, которые приходят на прием, создается впечатление, что они вообще ничего не слышали о предохранении. Самый распространенный способ - прерванный половой акт. Либо назначают себе "безопасные" дни - пять дней после и пять дней до менструального цикла. Еще лет 10-15 назад женщины были гораздо образованнее в этих вопросах, просветительская работа была поставлена лучше. Современную молодежь не спасает даже интернет, в котором можно найти любую информацию. Но при этом выросла ответственность у молодых людей. Все чаще к нам приходят молодые мужчины, которые перед началом новых отношений хотят провериться на венерические заболевания, чтобы не подвергать риску партнершу. Еще лет 10 назад мы ни с чем подобным не сталкивались в принципе, а теперь такое поведение становится вполне обычным".