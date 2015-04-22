Четверг, 29. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Врачи: девушки все чаще выбирают медикаментозные аборты, не зная об их опасности

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Согласно статистике все чаще за медикаментозными абортами обращаются женщины 17-19 лет. Между тем, еще 5-6 лет назад средний показатель равнялся 36-40 годам.

Напомним: медикаментозный аборт - это таблетированное прерывание беременности на основе мифегина или мифепристона, снижающего уровень прогестерона, из-за чего беременность замирает, а через 48 часов в результате приема препаратов поддержки начинается кровотечение с выводом плодного яйца. Данный вид аборта практикуется на ранних сроках беременности, до шести недель включительно.

Медики констатируют: молодые пациентки относятся к процедуре недостаточно серьезно, не зная, что препараты провоцируют нарушения гормонального фона и даже бесплодие.

В целом гинекологи сетуют на безграмотность молодых людей. Комментирует врач гинеколог-эндокринолог высшей категории Елена Гринякина: "Когда слушаешь девочек, которые приходят на прием, создается впечатление, что они вообще ничего не слышали о предохранении. Самый распространенный способ - прерванный половой акт. Либо назначают себе "безопасные" дни - пять дней после и пять дней до менструального цикла. Еще лет 10-15 назад женщины были гораздо образованнее в этих вопросах, просветительская работа была поставлена лучше. Современную молодежь не спасает даже интернет, в котором можно найти любую информацию. Но при этом выросла ответственность у молодых людей. Все чаще к нам приходят молодые мужчины, которые перед началом новых отношений хотят провериться на венерические заболевания, чтобы не подвергать риску партнершу. Еще лет 10 назад мы ни с чем подобным не сталкивались в принципе, а теперь такое поведение становится вполне обычным".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАбезграмотностьбеременностьвенерические заболеваниязаболеваниямолодые мужчинымужчиныответственность
К столу
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:16
Стало известно, что вызывает прыщи во взрослом возрасте
13:00
Папа доказал дочке реальность Деда Мороза с помощью видео
12:46
Как начать жить с мужчиной и не расстаться в первый же год
12:19
Режим приема душа особым образом воздействует на тело и сознание
12:12
Врачи: девушки все чаще выбирают медикаментозные аборты, не зная об их опасности
19:39
Француженка обручилась с роботом
19:13
Сделайте это перед тем, как брать с собой ребенка в людное место!
18:43
Террин из свинины на Новый год
18:18
Галерея: итальянские бренды показали в Таллинне праздничную моду
17:44
Календарь стрижки волос на январь 2017 года
17:26
Как приготовить карамелизованные апельсины в шоколаде
17:13
Как красить брови: тени, воск, карандаш или гель?
16:43
Настоящая реальность жизни матери-одиночки
16:32
Составлен список продуктов для употребления на ночь (1)
16:13
Современные рекомендации по калориям безнадежно устарели!
15:57
Нумерологический гороскоп на 2017 год
15:46
Мужчины тоже могут бояться... секса
15:30
Размер одежды женщины за всю жизнь меняется 31 раз
15:13
Как пережить критические дни
14:46
Названы самые главные ошибки беременных
Все новости
ФэшнЦеликом
Галерея: итальянские бренды показали в Таллинне праздничную моду

Галерея: итальянские бренды показали в Таллинне праздничную моду

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Врачи: девушки все чаще выбирают медикаментозные аборты, не зная об их опасности

Врачи: девушки все чаще выбирают медикаментозные аборты, не зная об их опасности

Составлен список продуктов для употребления на ночь

Составлен список продуктов для употребления на ночь (1)

Современные рекомендации по калориям безнадежно устарели!

Современные рекомендации по калориям безнадежно устарели!

28. дек
Ученые проверили полезность средиземноморской диеты
Самые читаемые
Врачи: девушки все чаще выбирают медикаментозные аборты, не зная об их опасности
Режим приема душа особым образом воздействует на тело и сознание
Любимая многими российская певица сделала шокирующее заявление: у меня рак — мне удалят матку(1)
Нумерологический гороскоп на 2017 год
Составлен список продуктов для употребления на ночь(1)
Топ комментариев
Крутой рецепт хачапури(2)
Пять секретов: как стать сексуальной(1)
Составлен список продуктов для употребления на ночь(1)
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло(1)
О чем думает Кейт Миддлтон!? Свежие снимки принца Джорджа всколыхнули общественность (фото)(1)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьбольшинствовниманиевозможностьдевушкаженщинаженщиныздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователилюбовьмужчинамужчиныорганизмотношенияпроблемырезультатырецептспециалистыуверенностьудовольствиеупотреблениеученыеэксперты
LimonЦеликом
Мать Керри Фишер актриса Дебби Рейнольдс скончалась спустя сутки после смерти дочери

Мать Керри Фишер актриса Дебби Рейнольдс скончалась спустя сутки после смерти дочери

Видео: Лариса Гузеева подралась с Розой Сябитовой

Видео: Лариса Гузеева подралась с Розой Сябитовой (1)

Сегодня вас ждут сюрпризы: гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака

Сегодня вас ждут сюрпризы: гороскоп на 29 декабря для всех знаков зодиака

13:29
У подозреваемого в убийстве посла РФ в Турции была возлюбленная - россиянка
13:13
Участница шоу показала грудь восьмого размера и губы за 114 тысяч евро (видео)
12:36
Ольга Бузова рассказала, чему ее научил этот год
12:18
Смотри: новогодние ролики, которые заставят поверить в сказку
Rus.Postimees.eeЦеликом
Фото читателя: в таллиннской пиццерии произошла кровавая разборка

Фото читателя: в таллиннской пиццерии произошла кровавая разборка

Чудовищный случай в Мустамяэ: в ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу

Чудовищный случай в Мустамяэ: в ветеринарной клинике избили 18-летнего юношу

Водитель автобуса не поехал по разбитой дороге. Пассажиры остались на холодном ветру

Водитель автобуса не поехал по разбитой дороге. Пассажиры остались на холодном ветру

13:32
Галерея: в Испании произошел "военный переворот"
13:32
Минобороны РФ: на борту упавшего в Черное море Ту-154 не было взрыва
13:21
Таланты на рынке труда Эстонии: человек с 14 высшими и учитель, владеющий 17 языками
13:08
Видео: в будущем автомехаников заменят технологии, способные предсказать поломку с точностью до часа
ВпрокЦеликом
Вопрос читателя: на каком основании в торговых центрах запрещено фотографировать?

Вопрос читателя: на каком основании в торговых центрах запрещено фотографировать?

Возможны перебои при отправке почты в Россию

Возможны перебои при отправке почты в Россию

Возмущенный читатель: кто погрыз сосиски в запечатанной упаковке?

Возмущенный читатель: кто погрыз сосиски в запечатанной упаковке?

28. дек
Вопрос читателя: может ли МуПо штрафовать наглых водителей, которые паркуются на земле нашего квартирного товарищества?
Погода
Вышедшему на лед за собакой мужчине потребовалась помощь спасателей

Вышедшему на лед за собакой мужчине потребовалась помощь спасателей

Видео: на Фарерских островах овцы помогают делать снимки для Google Street View

Видео: на Фарерских островах овцы помогают делать снимки для Google Street View

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees