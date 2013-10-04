Режим приема душа особым образом воздействует на тело и сознание

Получается, прием душа может и расслабить, и привести в режим боевой готовности. Главное - выбрать правильное время. В частности, принимая душ ближе к ночи, вы помогаете отрегулировать температуру тела. В душе тело разогревается, а потом начинает остывать, когда выходите из ванной. Как известно, снижение температуры тела вызывает сонливость.

А это гарантирует, что человек быстрее заснет. Утренний душ, в свою очередь, освежит не только тело, но и сознание, устроив ему "перезагрузку". Кстати, некоторые специалисты советуют вообще принимать душ раз в день. Важно следить и за температурой воды. Дерматологи настаивают на выборе умеренной температуры, отказавшись от очень горячего душа, ведь он иссушит кожу.