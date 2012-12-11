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Как начать жить с мужчиной и не расстаться в первый же год

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, — пелось в старой советской песне. А о том, что происходит потом — о совместной жизни, почему-то редко кто слагает стихи. Все потому, что паре предстоит привыкнуть друг к другу, обнаружить и сгладить все острые углы в отношениях, а это не так романтично и радостно. О том, как пережить адаптацию продуктивно и безболезненно, рассказывает психолог Надежда Кузьмина.

Смириться, что конфликты неизбежны

Романтичный конфетно-букетный период в отношениях логично приводит к тому, что влюбленные начинают жить вместе. И вот когда вы оказались на одной территории, растолкали по углам сноуборды, миксеры и определили место для «плазмы», началась обычная жизнь.

Именно на этом этапе «жили долго и счастливо» заканчиваются все красивые истории любви, но начинается самое интересное: заняв общую жилплощадь, вы начнете потихоньку выяснять, кто отвечает за протекающие краны, чистые полы, вкусные ужины. А еще предстоит договориться, где вы отмечаете главные праздники, как проводите отпуск, как относитесь к гостям. И, если уже есть дети (люди с детьми после развода тоже встречают любовь и женятся, да) — кто и когда забирает их из школ-садов.

«Привыкнуть — значит создать каркас семьи, который строится из ритуалов, общих привычек, договоренностей и понимания, что допустимо в ваших отношениях, а что нет», — объясняет психолог Надежда Кузьмина и предупреждает, что в среднем этот процесс может занять примерно год. Так долго в том числе и потому, что многие пары могут бессознательно сопротивляться изменениям в образе жизни, к которому привыкли.

Этот период в отношениях неизбежен, логичен и закономерен, так что главное понять, в чем на самом деле причина вдруг возникших ссор.

Разрешать конфликты самостоятельно

Если в романтических отношениях люди очень стараются показать себя с лучшей стороны, то, поселившись в одной квартире, им становится сложно скрывать свои недостатки. Оказывается, вдвойне приятно отметить, что партнер-то тоже неидеален: и носки по квартире может разбрасывать любой, вне зависимости от пола.

Начинаются ссоры, упреки. И не только по бытовым поводам: может внезапно обнаружиться, что он любит проводить спокойные выходные дома, а она желает встречаться с друзьями, ездить на природу или ходить в кино.

Надежда Кузьмина делится наблюдением: «Спокойно решать конфликты и расставлять все точки над i мешает довольно простая особенность нашего менталитета: люди слишком привыкли обращаться за советами к родственникам и друзьям, вместо того чтобы обсудить возникшую проблему друг с другом».

Мало того, что посторонний человек в принципе не может дать совет, как решить именно вашу проблему, постоянные жалобы на партнера друзьям или родственникам формируют мнение, что он — ужасный человек, а ваши отношения состоят лишь из скандалов.

Поэтому выход простой: договоритесь о том, что ваша задача как пары — изучить и по возможности принять привычки друг друга без привлечения третьих лиц.

Не конкурировать друг с другом

Совместная жизнь — это всегда поиск компромисса. Зрелые партнерские отношения, собственно, строятся на том, что двое взрослых людей могут договориться. «Во многих парах есть конкуренция, чаще всего скрытая, за право считаться «главным в доме». Но, находясь в постоянной борьбе за власть, сложно создать комфортные, безопасные отношения», — считает Надежда Кузьмина.

В чем проявляется это соперничество? В маленьких деталях, словах, поступках, цель которых — принизить партнера, самому выделившись на его фоне. Женщины могут искусно использовать упреки в невнимательности партнера: «Ну как ты съездил за продуктами, молоко-то забыл купить! И чистящее средство я просила порошковое, а не жидкое!»

Мужчины не менее коварны, находят изощренные способы намекнуть на нехозяйственность или недостаточную женственность партнерши: «Мама суп делала не просто с мясом, а с фрикадельками!»

Многим кажется, что они уже стали настолько близки, поэтому могут смело сказать друг другу «всю правду». Но близость — это про уважение, поддержку, понимание. А не про «ура, наконец можно больше не церемониться»!

Если говорить друг другу: «В следующий раз купи, пожалуйста, молоко» или «Приготовь для меня как-нибудь суп с фрикадельками» — поводов для ссор станет гораздо меньше.

Научиться просить

Кстати, есть такая традиция — молчать о своих желаниях, как партизан на допросе, и ждать, когда партнер догадается и исполнит их. Да, многие почему-то так привыкли. Может быть, виной тому советское прошлое, когда просить что-то, тем более для себя, считалось эгоизмом и бесстыдством. Но какое же это бесстыдство сказать: «Мне очень важно в выходной выспаться, не мог бы ты утром не шуметь до 10»?

Те времена уже давно прошли. «Важно уметь говорить о том, чего ждешь от партнера. И еще более важно — уметь справиться с тем, что он может отказать в этой просьбе», — говорит Надежда Кузьмина. Хотя вряд ли любимый человек посмеется над просьбой: выполнить ее — самый простой способ выразить свою заботу.

Сохранить свои привычки

Создание общих семейных традиций и привычек — собственно, и есть главная цель этого сложного процесса привыкания друг к другу. Однако привыкнуть — не значит слиться в одно единое целое.

Если любимый мужчина увлекается футболом — это не повод покупать майку болельщицы и смотреть вместе матчи, если вы на самом деле искренне недоумеваете при виде бегающих по полю игроков. Если любимая женщина обожает танцевать, а вы ощущаете себя рядом с ней примерно, как дерево — лучше пожелайте ей найти более талантливого партнера.

Сохранение своей, отдельной от партнера жизни, со своими интересами и кругом друзей очень хорошо сказывается на отношениях. И еще это указывает на то, что у каждого в паре есть четко обозначенные границы, позволяющие сохранить свою уникальность, цельность. Ведь мы любимы именно за то, какие есть.

И, главное, помните, что совместная жизнь состоит из очень-очень простых вещей: приготовить еду, помыть посуду, вместе поехать в магазин, уложить детей спать. Так что секрет долгого счастья, можно сказать, состоит в том, чтобы сделать эти мелочи максимально комфортными друг для друга.

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