Папа доказал дочке реальность Деда Мороза с помощью видео

Ролик, показывающий розыгрыш ребенка, был 24 декабря выложен на YouTube хорватским пользователем по имени Михал Могила, и с тех пор его посмотрели почти 122 тысячи раз.

«С тех пор, как моя шестилетняя дочка потеряла веру в существование Санты, я решил доказать ей, что Старый Бородатый Чувак реален. У нас с дочкой появилась идея направить камеру на нашу рождественскую елку, чтобы поймать момент визита Санты. Как только дочка обнаружила под елкой подарки, она потребовала показать ей запись», – объяснил Михал в сопровождающем ролик посте.

Видео демонстрирует, как Дед Мороз внезапно материализуется в гостиной, кладет под елку подарки, а затем исчезает в облачке дыма, помахав рукой на прощание. Судя по всему, запись произвела на девочку большое впечатление, и она снова поверила в существование Деда Мороза.

Мнения пользователей по поводу поступка Михала разошлись – кто-то назвал его «лучшим папой 2016 года», а кто-то обвинил его в троллинге. «Я считаю, что это лишь праздничное волшебство и продолжение детства», – заявил в свою защиту Михал.

Между тем, как считают психологи, большинство детей перестает верить в Деда Мороза уже к семи годам, однако многие продолжают подыгрывать взрослым, чтобы получать подарки.