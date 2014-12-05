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12 фишек, которые помогут выглядеть в черном по-королевски

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Стильный и элегантный черный — он всегда в моде и в тему. Сколько бы ни объявляли «новым черным» бежевый, серый или белый, к черному мы возвращаемся вновь и вновь.

Но носить его надо уметь: цвет этот совсем не прост. AdMe.ru собрал несколько правил, которые позволят выглядеть в черном на все 100.

Яркие акценты и аксессуары

Яркие аксессуары оставляют огромный простор для творчества и делают ваш черный или черно-белый наряд незабываемым. На монохромном фоне будут хорошо выглядеть яркий клатч нежного оттенка, шляпка или туфли сочного цвета.

Носите слегка свободные вещи

Черное стройнит, и это не миф. Но если в погоне за стройностью надевать вещи в обтяжку, он безжалостно подчеркнет все выпуклости и складочки. Черное платье, брюки и пиджак выглядят гораздо шикарнее, если сидят немного свободно.

Поиграйте с фактурой

Невероятно круто смотрится, если удается подобрать вещи с разной текстурой. Это могут быть брюки из хлопка и шелковая блуза. Или кожаная юбка-карандаш, топ из сатина и свитер из хорошей шерсти. Наряд «тотал блэк» отлично дополняет черная лакированная кожа — сумочка или туфли.

Монохром — шикарный и проверенный временем вариант

Есть один отличный способ одеться так, чтобы притягивать к себе взгляды и не ломать голову над сочетаниями цветов: это белое и черное. Если у вас в гардеробе есть хорошо сидящие вещи из качественных тканей — вы королева.

Графичный силуэт и асимметрия

Черный — самый лучший цвет для создания модного асимметричного или геометрически четкого силуэта.

Черный требует совершенства во всем

И это, пожалуй, главное правило. Черный цвет подчеркнет неудачную прическу, бледное ненакрашенное лицо, недосып. Если, к примеру, вскочил прыщик или некогда помыть голову, лучше выбрать другой цвет, иначе весь день будете чувствовать себя не в своей тарелке.

Акцент на глаза

Черный цвет может прибавить вам возраст, если вы не накрашены. Поэтому краситься нужно обязательно, хотя бы слегка. В макияже важно выделить глаза, а вот красная помада необязательна: в сочетании с черным может получиться довольно банальный «вамп». Лучше выбрать что-то нейтральное. Красные губы допустимы, только если вам действительно идет.

Подсветите лицо цветом, который вам больше всего идет

Больше всего черный подходит девушкам с цветотипом «Зима» (светлая кожа и темные волосы). А вот когда черный надевают люди с «теплой» кожей («Осень» или «Весна» — их отличает рыжеватый оттенок волос, родинки и веснушки на коже), их лицо выглядит бледным и немного утомленным. Чтобы избежать этого эффекта, носите «ваш» цвет поближе к лицу — блузку, шарф, колье или брошь.

Смелее сочетайте черный с другими цветами

Забудьте мамины советы о том, что черный можно носить только с белым и красным. К черному идут все цвета без исключения: лиловый, серый, синий, зеленый и сколько их еще там есть в спектре.

Вырез на спине

Почему именно на спине? Не спрашивайте. Просто это невероятно красиво, и лучшего способа показать красивую спину, пожалуй, нет.

Дополните образ правильными аксессуарами

Благородство и глубину черного очень подчеркивают ремни и сумки из высококачественной кожи, металлические заклепки, украшения из цветных камней, золота или просто бижутерия из желтого металла.

Кружево

По силе воздействия на воображение черное кружево не сравнится ни с одним другим. Оно поможет создать нежный, но при этом (чтобы не пересластить) слегка готический образ. Особенно здорово тонкое черное кружево смотрится в сочетании с хорошей кожей или трикотажем.

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