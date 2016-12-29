Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно

«Избыточное количество животных жиров заставляет поджелудочную железу перенапрягаться. Она пытается произвести как можно больше панкреатического сока, обогащенного ферментами. Это сгущает сок и затрудняет отток. Происходит самопереваривание, это приводит к развитию острого или хронического панкреатита», — объясняет последствия переедания врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Олег Шифрин.

Однако новогодний стол — не приговор ни для поджелудочной, ни для фигуры! При желании можно лишить традиционные блюда тяжелых животных жиров, не лишая себя возможности вкусно поесть.

Мясо по-французски

В качестве основы вместо жирной свинины предлагается взять хорошее соевое мясо. По вкусовым качествам растительный белок проигрывает животному, но вопрос в том, как его приготовить. При должном умении даже самый взыскательный гость оценит альтернативу.

«Жарим соевое мясо как обычно, но на оливковом масле. Солим-перчим по вкусу. Трем мускатный орех», — комментирует последовательность шеф-повар вегетарианского ресторана Михаил Хлопов. — А теперь главный секрет — посыпаем наше поджаренное мясо асафетидой. Это специя, которая придает мясу вкус лука и чеснока».

Асафетида превращает сою в привычный для мясоедов продукт. А еще замечательно стимулирует переваривание пищи. Вместо лука кладем мелко нарезанный шпинат — он лучше гармонирует с соей.

Вместо майонеза традиционного используем постный вегетарианский аналог (в нем меньше жира и нет яиц). Но лучше его не покупать, а приготовить самостоятельно. Это даст уверенность в качестве, а главное — в пользе продукта. Ингредиенты — мука, оливковое масло, горчичный порошок, лимонный сок и сахар по вкусу. Далее — натираем сыр с минимальной жирностью — и в духовку. Время приготовления — обычное. Затраты — те же, а жирность блюда снизилась на треть!

Селедка под шубой и оливье

Вегетарианские повара утверждают: селедку под шубой тоже можно сделать «облегченной». Причем для этого не понадобится даже рыба. «Наливаем в сковородку оливковое масло, высыпаем семена горчицы. Как только они начинают щелкать, высыпаем туда размороженный шпинат. Это и будет наша селедка», — удивляет Хлопов. Главный селедкозаменитель — морская капуста вакамэ. Оказывается, если ее обжарить вместе с размороженным шпинатом, по вкусу получится легкая и полезная альтернатива селедке, к тому же богатая йодом.

А теперь — шуба! Вместо яиц — авокадо. Свеклу трем, как обычно. Картофель меняем на кабачок — в нем гораздо меньше калорий (17 ккал на 100 г против 77ккал на 100 г) и много грубых волокон, способствующих пищеварению. Кроме того, у кабачка низкий гликемический индекс. Привычно выкладываем слоями, промазывая их постным майонезом.

Ну и какой же Новый год без оливье. Здесь все еще проще. Меняем колбасу на отварную индейку, а картошку — на кабачки. Все остальное — по традиционному рецепту. На переваривание перечисленных блюд поджелудочная железа потратит гораздо меньше ферментов, чем на привычные праздничные яства. Кроме того, простые методы позволят сократить калорийность минимум в два раза.

Десерт

Выберите легкий десерт из фруктов (какие больше нравятся). Например, если взбить в блендере очищенный апельсин, банан, лайм и киви, а сверху украсить взбитыми сливками, получится яркий и небанальный фруктовый мусс. Главное — отказаться от теста и жирного крема.

Алкоголь

Он, как известно, очень калориен. «Я бы советовала отказаться от ликеров — в них калорий столько же, сколько в полноценном десерте (при этом одной порцией ликера мы вряд ли ограничиваемся). Водка и виски — тоже лидеры по калориям, а наименее калорийны сухое вино и сухое шампанское. Если вы совсем не любите сухие вина, можете выбрать полусладкие», — советует врач-диетолог, специалист по снижению веса, кандидат медицинских наук Виктория Павлова. При умеренном потреблении они не доставят проблем фигуре.

Врач советует задуматься не только о калорийности, но о том, что любой спиртной напиток разжигает аппетит, и напоминает, что алкоголь должен быть качественным. «Будьте умеренны, не мешайте алкоголь с газированными напитками. И не забудьте перед празднованием и после него выпить чашку зеленого чая с мятой и лимоном», — говорит Павлова.

Скажите «нет» врагам новогоднего застолья

Есть несколько ингредиентов, избавившись от которых, можно и без вегетарианских блюд сделать новогоднюю трапезу подъемной. Колбасные нарезки, майонез, жирная сметана и сливки, а также крахмал — в лице картофеля — и делают блюда сытными и наносят сокрушительный удар по желудку, поджелудочной железе и фигуре.

Оформление

Даже если новогоднее меню будет состоять из творога, брокколи и овсянки, создать настроение праздника все равно не проблема — радостное ощущение дарят не только блюда, но и обстановка. Палитра скатерти, салфеток и прочей столовой утвари играет немаловажную роль.

Умерить гастрономический пыл помогают синие, сине-зеленые цвета и холодные оттенки фиолетового. Подсознательно они снижают аппетит, так как в природе очень мало продуктов, окрашенных в эти цвета. Важно не перегнуть палку, оттенки синего — весьма депрессивны. Поэтому лучше всего сочетать их с более позитивными деталями (например, красными или желтыми салфетками).

Стоит иметь в виду, что красный возбуждает аппетит сильнее других цветов, желтый в этом плане менее агрессивен. А лимонные оттенки усиливают выработку желудочного сока. В условиях праздничного переедания эта особенность будет весьма кстати. А еще можно воспользоваться нехитрыми секретами, которые помогут держать себя в руках.

Конечно, продумать здоровую альтернативу требует сил и времени. Особенно если из поколения в поколение в семье привыкли устраивать праздник живота по традиционным рецептам. Пойти по непроторенной дорожке — сложно, но ведь новый год — подходящее время для перемен.