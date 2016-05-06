Стало известно, что вызывает прыщи во взрослом возрасте

Прыщи в подростковом возрасте могут серьезно подорвать уверенность в себе, но они являются совершенно естественным явлением, от которого страдают 80% всех подростков. Однако с наступлением взрослого периода жизни кожа обычно прочищается. Но неправильное питание может привести к вспышкам угревой сыпи даже среди взрослых людей, как показывают исследования. Причем женщины в этом плане являются особенно уязвимыми, пишет Medikforum.ru.

Исследователи из Италии недавно выяснили, что содержащее низкое количество фруктов и овощей питание может стать причиной возникновения прыщей во взрослом возрасте, и этому также способствует повышенный уровень стресса. Приблизительно 5% женщин и 1% мужчин старше 25 лет страдают от прыщей и сальной кожи. При этом женщины сталкиваются с прыщами в два раза чаще мужчин, как показали наблюдения исследователей.

Хронически повышенный уровень стресса увеличивал вероятность развития прыщей в три раза, существенное влияние также оказывали наследственность и вредные привычки. Употребление продуктов с высоким гликемическим индексом вроде белого хлеба, картошки и риса приводит к скачкам уровня сахара в крови, что способствует воспалительным процессам и повышает уровень гормонов, отвечающих за активность потовых желез на коже.

Именно эти причины чаще всего и вызывают прыщи во взрослом возрасте. К счастью, за исключением наследственности все прочие факторы поддаются влиянию.