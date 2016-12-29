Психологи назвали Новый год «временем ссор»

Изучением этой проблемы занималась исследовательская группа под руководством профессор Эда Уоткинса. Ученые установили: в январе и феврале наблюдается всплеск разводов и депрессии. По их мнению, на эту статистику непосредственно влияет стресс, пережитый в праздничные дни, пишет Medikforum.ru.

«Рождество и Новый год — для многих сложное время, не только из-за темноты и холода, но и из-за сложных семейных отношений. Всплывают старые обиды, деньги на исходе, или же действительность слишком расходится с мечтами об идеальных праздниках», - конкретизировали британские психологи.

Проведенные эксперименты позволили ученым понять, как из незначительной по существу ссоры может вырасти недовольство, способное закончиться разводом. По словам специалистов, происходит «застревание» на источнике стресса, когда человек бесконечно «пережевывает» внутренне одни и те же болезненные подробности произошедшего или собственных обид.

Такому зацикливанию, по мнению психологов, может поспособствовать то, что в новогодние каникулы освобождается время, занятое работой. Оно может быть потрачено на личные переживания и усугубить их.