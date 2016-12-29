Суббота, 31. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Психологи назвали Новый год «временем ссор»

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

Проведенное в стенах Университета Эксетера исследование показало: Рождество и Новый год для многих людей оказываются периодом повышенной взаимной напряженности в отношениях, ссор и скандалов. Специалисты предупреждают, что в это время резко увеличивается вероятность разочарования в браке и в партнере.

Изучением этой проблемы занималась исследовательская группа под руководством профессор Эда Уоткинса. Ученые установили: в январе и феврале наблюдается всплеск разводов и депрессии. По их мнению, на эту статистику непосредственно влияет стресс, пережитый в праздничные дни, пишет Medikforum.ru.

«Рождество и Новый год — для многих сложное время, не только из-за темноты и холода, но и из-за сложных семейных отношений. Всплывают старые обиды, деньги на исходе, или же действительность слишком расходится с мечтами об идеальных праздниках», - конкретизировали британские психологи.

Проведенные эксперименты позволили ученым понять, как из незначительной по существу ссоры может вырасти недовольство, способное закончиться разводом. По словам специалистов, происходит «застревание» на источнике стресса, когда человек бесконечно «пережевывает»  внутренне одни и те же болезненные подробности произошедшего или собственных обид.

Такому зацикливанию, по мнению психологов, может поспособствовать то, что в новогодние каникулы освобождается время, занятое работой. Оно может быть потрачено на личные переживания и усугубить их.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАканикулынедовольствоподробностипроблемырождество
Пришли новостьПришли фото
Хроника
13:19
Психологи назвали Новый год «временем ссор»
12:29
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
11:49
12 фишек, которые помогут выглядеть в черном по-королевски
19:14
Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника
18:43
Как мотивировать мужчину быть щедрым: шесть приемов мудрой женщины (1)
18:18
Обращение к друзьям, с которыми мы встретились в уходящем году, и кто останется в жизни навсегда
18:14
Передачу Анатолия Эйна «Стиль жизни» теперь можно смотреть и в интернете
17:38
Как не поправиться во время праздников: самые дельные советы
17:17
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН
16:48
Письмо читательницы: не получаю оргазма и ревную мужа к порнофильмам
16:31
Как назвать девочку в январе 2017
16:17
Идея для новогодней сервировки стола: елочки из салфеток
15:49
Встречаться с двумя парнями – не измена!
15:31
21 факт, который надо знать всем, кто делает маникюр дома
15:14
Десять признаков того, что тебе срочно нужен секс
14:47
Почему во время секса мы называем партнеров другими именами?
14:46
Видео: как выглядит Новый год в семье, где есть маленький ребенок
14:27
Ледяное обольщение: роскошный торт-мороженое «малина-брауни»
14:10
Десять признаков настоящей влюбленности
13:44
Топ рецептов из «Старбакса», которые сэкономят вам деньги
Все новости
ФэшнЦеликом
12 фишек, которые помогут выглядеть в черном по-королевски

12 фишек, которые помогут выглядеть в черном по-королевски

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника

Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника

Как не поправиться во время праздников: самые дельные советы

Как не поправиться во время праздников: самые дельные советы

Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения

Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения

29. дек
Самые смелые фантазии помогают успешно худеть
Самые читаемые
Евгения Вяря: как тошно, мамочки мои!(9)
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН
Как мотивировать мужчину быть щедрым: шесть приемов мудрой женщины (1)
Психологи назвали Новый год «временем ссор»
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Топ комментариев
Уходи красиво: Мишель Обама стала иконой стиля 2016 года (1)
Муж и я занимались сексом каждый день в течение недели, и вот что вышло(1)
"Нутелла" и сгущенка для волос: новый сладкий вид окрашивания, от которого вы будете без ума(1)
Составлен список продуктов для употребления на ночь(1)
Ледяное обольщение: роскошный торт-мороженое «малина-брауни»
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьбольшинствовниманиевозможностьженщинаженщиныздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователилюбовьмолокомужчинамужчиныновый годорганизмотношенияпроблемырезультатырецептспециалистыуверенностьудовольствиеупотреблениеэксперты
LimonЦеликом
Мужчины подкрались к спящему бомжу и обложили его подарками. Его реакция после пробуждения — бесподобна!

Мужчины подкрались к спящему бомжу и обложили его подарками. Его реакция после пробуждения — бесподобна!

Фанатов почему-то шокировала грудь Веры Брежневой. А нам кажется, что там всё очень даже красиво

Фанатов почему-то шокировала грудь Веры Брежневой. А нам кажется, что там всё очень даже красиво

Смотри: Наташа Королева изумила фанатов своей красивой грудью в корсете

Смотри: Наташа Королева изумила фанатов своей красивой грудью в корсете

13:51
Стало известно, кому достанется наследство Джорджа Майкла
13:30
Фото: Илона Калдре уже готова к Новому году, а ты?
12:35
Традиция или недостаток фантазии? Зрители заметили в поведении Эвелин Ильвес нечто странное (видео) (1)
12:13
Новый год к нам мчится! Запишите короткое видеообращение к жителям страны и выиграйте приз!
Rus.Postimees.eeЦеликом
Ремонт в туалете за 2 часа: смотрим на последствия такой срочности

Ремонт в туалете за 2 часа: смотрим на последствия такой срочности

В Москве стреляли в бойца-убийцу Расула Мирзаева

В Москве стреляли в бойца-убийцу Расула Мирзаева

Шокирующие подробности: жена посла Греции в Бразилии заказала его убийство

Шокирующие подробности: жена посла Греции в Бразилии заказала его убийство (2)

14:02
Сноудена нашли в списке людей, просивших помилования у Обамы
13:50
Посол России: у Литвы нет оснований для милитаризации страны
13:45
Узнайте, какая деталь интерьера скоро перекочует из ванной комнаты в гостиную
13:39
Каллас: меня беспокоит не поражение на президентских выборах, а их исход
ВпрокЦеликом
Выбор за вами: полностью автоматическая эспрессо-машина или… кофемолка?

Выбор за вами: полностью автоматическая эспрессо-машина или… кофемолка?

Полквартиры ушло за долги. Как ужиться с новым совладельцем?

Полквартиры ушло за долги. Как ужиться с новым совладельцем? (3)

Вопрос читателя: положен ли мне сокращенный рабочий день, если 23 декабря я был в отпуске?

Вопрос читателя: положен ли мне сокращенный рабочий день, если 23 декабря я был в отпуске?

30. дек
Возмущенный читатель: почему я не могу покинуть страну, не заплатив частной фирме?
Погода
Ветер нарушил сообщения между островами

Ветер нарушил сообщения между островами

Белые и пушистые: лучшие фотографии животных в снегу

Белые и пушистые: лучшие фотографии животных в снегу

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees