Приготовление пищи на пиве поможет похудеть

"В овощных маслах для готовки, в среднем, 120 калорий на столовую ложку, а в пиве их всего 75, да к тому же оно придает очень приятный вкус мясным блюдам, - говорит диетолог. - В процессе приготовления пищи жар заставляет продукты питания терять полезные нутриенты вроде витаминов и минералов, но при использовании пива этого не происходит, поскольку под воздействием высоких температур в первую очередь растворяется алкоголь. Вообще, пиво полезно для здоровья, так как содержит витамины В, магний, фосфор и селен", пишет Medikforum.ru.

Речь не идет о пьянстве, но умеренное употребление этого напитка, как уже было доказано, снижает риск болезней сердца. Ученые из Университета Пенсильвании выяснили, что небольшие дозы темного эля защищают от инфарктов. Пиво также укрепляет кости, поскольку содержит силикон, который обеспечивает их рост.

Ну а если пиво не устраивает вас как напиток, сделайте его основным ингредиентом для жарки мяса, что сохранит вкус пищи и уменьшит число калорий в рационе.