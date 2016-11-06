Четверг, 29. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Приготовление пищи на пиве поможет похудеть

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Пиво не является первым выбором для хозяек, которые ищут замену сливочному или подсолнечному маслу для готовки. Но пришла пора пересмотреть устоявшиеся правила кулинарии. Приготовление пищи на пиве уже становится трендом среди любителей здорового питания, достаточно вспомнить такой рецепт, как куриные крылышки в пиве. А известный британский нутриционист и диетолог Тоби Армидор утверждает, что замена подсолнечного масла на пиво поможет резко ограничить количество калорий в блюдах.

"В овощных маслах для готовки, в среднем, 120 калорий на столовую ложку, а в пиве их всего 75, да к тому же оно придает очень приятный вкус мясным блюдам, - говорит диетолог. - В процессе приготовления пищи жар заставляет продукты питания терять полезные нутриенты вроде витаминов и минералов, но при использовании пива этого не происходит, поскольку под воздействием высоких температур в первую очередь растворяется алкоголь. Вообще, пиво полезно для здоровья, так как содержит витамины В, магний, фосфор и селен", пишет Medikforum.ru.

Речь не идет о пьянстве, но умеренное употребление этого напитка, как уже было доказано, снижает риск болезней сердца. Ученые из Университета Пенсильвании выяснили, что небольшие дозы темного эля защищают от инфарктов. Пиво также укрепляет кости, поскольку содержит силикон, который обеспечивает их рост.

Ну а если пиво не устраивает вас как напиток, сделайте его основным ингредиентом для жарки мяса, что сохранит вкус пищи и уменьшит число калорий в рационе.

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