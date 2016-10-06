Четверг, 29. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Женщина родила четырех детей всего за 11 месяцев!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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30-летняя британка Беки Джонс успела родить четырех детей всего за 11 месяцев! Женщина забеременела тройней уже в первые недели после рождения дочки Мии.

Сначала Беки думала, что родит Мии братика или сестричку, но никто не ожидал, что их будет сразу трое!

«Когда прохожие останавливаются посмотреть на малышей, они не могут поверить, что я родила четверых меньше, чем за год. В это тяжело поверить, да и для меня это был шок, когда я узнала, что жду тройню», пишет Soulpost.ru.

Тем не менее, Беки признается, что они с мужем сознательно пытались забеременеть сразу после рождения Мии. «Мы пробовали всего неделю, когда я уже забеременела. Все случилось так быстро».

У пары еще есть старшая 9-летняя дочь Кайла.

«Мы просто решили попробовать завести еще одного ребенка. Кайла уже большая, потому я хотела, чтобы у Мии была компания. Мы думали, что потребуется много времени, чтобы я забеременела снова, потому начали буквально сразу после родов. Но всего через пару недель я увидела на тесте две полоски!»

Когда на УЗИ врач увидела три плода, Беки была в шоке.

«Я просто пялилась в экран, чтобы убедиться, что это правда. Я считала сердцебиения, и поняла, что это действительно тройня. Это было естественное зачатие, и все малыши разнояйцевые, что встречается очень редко. Врачи сказали, что это самый безопасный вариант тройни, так как у каждого из них своя плацента и риски малы».

Беременность протекала хорошо, и на 34-й неделе Беки сделали кесарево сечение. Малыши — Райан, Райа и Фиби, — родились здоровыми.

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