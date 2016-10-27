Четверг, 29. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Десять секс-вещей, которые мужчины хотят, чтобы женщины сделали

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Ни для кого не секрет, что мужчины не любят говорить о своих чувствах, но некоторые из них поделились своим положительным сексуальным опытом и рассказали, что в нем понравилось больше всего. Итак, смотрим, что женщины делают абсолютно правильно в постели.

Поглаживают его эго

«Не только наш половой орган нуждается в поглаживании, но и наше эго. Я люблю, когда девушки играют со мной, чтобы заставить меня чувствовать себя мистером Бесподобным. Это хорошее чувство … иногда приносит больше удовлетворения, чем сам секс», пишет Soulpost.ru.

Открывают отличный вид

«Парни ‒ визуалы, мы любим смотреть на вас, пока мы делаем это, и нам нравится не просить вас встать в позиции, которые показывают ваше тело лучше всего, например, обратная наездница».

Удивляют его

«Однажды, девушка, с которой я встречался в течение месяца или около того, затянула меня на лестничный пролет в клубе, и занялась сексом со мной прямо там. Я не говорю о том, чтобы вы всегда совершали поступки, за которые вас могут арестовать, но мы любим удивляться вещам, происходящим вне спальни».

Показывают, как достигают оргазма

«Я хочу, чтобы девушка, с которой я этим занимаюсь, кончала столько раз, сколько я хочу. Последняя девушка, с которой я спал, фактически взяла мою руку и стала с помощью нее получать удовольствие, на это было очень сексуально смотреть, а заодно она научила меня тому, что любит».

Говорят грязные словечки

«Мы не стремимся к игре ради игры, но такие фразы, как «глубже» или любое подзадоривающее слово, исходящее из вашего рта в отношении того, как хорошо я это делаю, здорово заводит».

Издают звуки

«Звуки и разговоры — великолепны. Верьте или нет, мужчины еще более не уверены в постели, чем женщины, поэтому нам необходимо слышать, что вам нравится то, что мы делаем».

Включают свет

«Последняя девушка, с которой я встречался, всегда хотела делать это с включенным светом, даже если мы занимались сексом посреди ночи. Тот факт, что она всегда хотела, чтобы я видел каждый сантиметр ее тела, независимо от обстоятельств, очень заводил».

Доминируют

«Зрелая женщина, с которой я встречался, схватила меня, приказала не двигаться, села сверху и прыгала на мне 10 минут. Когда девушки берут контроль в свои руки, время от времени, возбуждает меня до крайности».

Устанавливают зрительный контакт

«Когда девушка смотрит прямо на меня во время того, как я в нее вхожу, очень заводит. Наблюдение за экспрессией привлекательно».

Проявляют себя

«Все, что вам нужно сделать, это проявить себя. Печально, но факт, что большинство мужчин просто пытаются затянуть женщину в постель, и как только сделают это, считают, что она выполнила свое предназначение. Не поймите меня неправильно, у меня было несколько «мертвых рыб» и аритмичных женщин в свое время, но остальные поживее. Зарядитесь энтузиазмом по поводу того, что вы делаете, а остальное ‒ бонус».

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