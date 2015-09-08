Четверг, 29. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Три секрета, которыми женщины делятся с сексопатологом

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Сексуальность ‒ область, часто переплетенная с чувством вины и стыда. И первый шаг в продвижении к тому, чего мы хотим, это осознание и принятие собственных потребностей. Ведь наши скрытые желания ‒ часть сексуальности, которую мы упорно храним в тайне. Какие же три вещи женщины рассказывают только своему сексопатологу?

«Мне трудно достичь оргазма»

В этих словах скрыт страх того, что женское тело не реагирует на секс так, как предполагается. И от этого женщина считает себя неполноценной. Такие девушки имитируют оргазм и боятся вести открытый диалог со своим партнером, пишет Soulpost.ru.

Выход из этой ситуации таков: научиться воспринимать свое тело как нечто индивидуальное, присущее только вам, и только вы знаете, на какие ласки и прикосновения оно реагирует. Кроме того, необходимо собраться с силами и рассказать избраннику о том, что вам нравится.

«Мне не нравится, как он трогает меня (но я не знаю, о чем просить)»

Женские органы не понимают даже женщины. Мы поставлены перед парадоксом женской сексуальности. С одной стороны, женские тела рассматриваются как сложные головоломки, которые невозможно решить. С другой, если мы будем следовать формулам, представленным порнографией и кино, то женщины будут стонать от удовольствия и иметь множественные оргазмы. Но что-то не складывается.

Вся проблема в том, что мужчины не учатся, как мастерски обращаться с женскими телами, а женщины не умеют просить то, чего хотят в сексе. Проходит много времени, прежде чем мы начинаем воспринимать все наши желания и проблемы, как часть сексуального опыта.

«Я хочу хотеть секса, но на самом деле не хочу его»

Сексуальная жизнь таких женщин их не радует, они чувствуют, что чего-то в ней не хватает. Они желают большего, но, по иронии судьбы, в них отсутствует подлинное стремление получить больше.

Женское желание часто недопонимают. В итоге появляется стереотип, что женщины не всегда хотят заниматься сексом столько, сколько мужчины, их либидо менее активно. На самом деле, женщины просто не хотят, чтобы от них требовали секса с нереалистичными ожиданиями. Они жаждут принятия и познания их тела.

Выход такой же, как и для первого пункта, начните говорить мужчинам правду. Поверьте, они ждут не дождутся, чтобы понять вас и дать все, чего вы хотите, но, чтобы сделать это, необходима ваша честность, терпение и одобрение, по отношению к ним и к себе.

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