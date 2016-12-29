Воскресенье, 1. Январь 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Krasotka.ee поздравляет своих читателей с Новым годом!

Krasotka.ee
Krasotka.ee
/
/
:

От всего сердца портал Krasotka.ee поздравляет своих читателей с Новым 2017 годом. Желаем вам, чтобы новый год принес только радость и счастье вам и вашим близким. Забудьте все невзгоды и обиды в прошлом году, а новый начинайте с улыбок и добра!

Любите себя, развивайтесь, двигайтесь по направлению к своей цели! Пусть все загаданное сбудется и приумножится!

Спасибо, что продолжаете нас читать, оставайтесь с «Красоткой» и в 2017 году.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАновый годрадостьсердцасчастьецели
Пришли новостьПришли фото
Хроника
00:12
Krasotka.ee поздравляет своих читателей с Новым годом!
15:53
Пять рецептов на Новый год от Юлии Высоцкой
14:36
Три необычных рецепта для новогоднего стола
13:19
Психологи назвали Новый год «временем ссор»
12:29
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
11:49
12 фишек, которые помогут выглядеть в черном по-королевски
19:14
Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника
18:43
Как мотивировать мужчину быть щедрым: шесть приемов мудрой женщины (1)
18:18
Обращение к друзьям, с которыми мы встретились в уходящем году, и кто останется в жизни навсегда
18:14
Передачу Анатолия Эйна «Стиль жизни» теперь можно смотреть и в интернете
17:38
Как не поправиться во время праздников: самые дельные советы
17:17
Рецепт стремительного похудения от звезды КВН
16:48
Письмо читательницы: не получаю оргазма и ревную мужа к порнофильмам
16:31
Как назвать девочку в январе 2017
16:17
Идея для новогодней сервировки стола: елочки из салфеток
15:49
Встречаться с двумя парнями – не измена!
15:31
21 факт, который надо знать всем, кто делает маникюр дома
15:14
Десять признаков того, что тебе срочно нужен секс
14:47
Почему во время секса мы называем партнеров другими именами?
14:46
Видео: как выглядит Новый год в семье, где есть маленький ребенок
Все новости
ФэшнЦеликом
12 фишек, которые помогут выглядеть в черном по-королевски

12 фишек, которые помогут выглядеть в черном по-королевски

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Фигура и здоровьеЦеликом
Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника

Открытие: вредные продукты меняют микрофлору кишечника

Как не поправиться во время праздников: самые дельные советы

Как не поправиться во время праздников: самые дельные советы

Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения

Как избавиться от дряблости рук: эффективные упражнения

29. дек
Самые смелые фантазии помогают успешно худеть
Самые читаемые
Пять рецептов на Новый год от Юлии Высоцкой
Евгения Вяря: как тошно, мамочки мои!(9)
Секреты новогоднего стола, которые работают безотказно
Психологи назвали Новый год «временем ссор»
Как мотивировать мужчину быть щедрым: шесть приемов мудрой женщины (1)
Топ комментариев
Десять проверенных способов, как заставить мужчину бегать за тобой(1)
"Нутелла" и сгущенка для волос: новый сладкий вид окрашивания, от которого вы будете без ума(1)
Уходи красиво: Мишель Обама стала иконой стиля 2016 года (1)
Как мотивировать мужчину быть щедрым: шесть приемов мудрой женщины (1)
Ледяное обольщение: роскошный торт-мороженое «малина-брауни»
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
беременностьбольшинствовниманиевозможностьженщинаженщиныздоровьеингредиентыисследованиеисследованияисследователилюбовьмолокомужчинамужчиныновый годорганизмотношенияпроблемырезультатырецептспециалистыуверенностьудовольствиеупотреблениеэксперты
LimonЦеликом
Немного астрологии напоследок: прощай 2016, привет 2017!

Немного астрологии напоследок: прощай 2016, привет 2017!

Фото: Илона Калдре уже готова к Новому году, а ты?

Фото: Илона Калдре уже готова к Новому году, а ты? (1)

Давайте посочувствуем Ольге Бузовой: телеведущая осталась под Новый год без мужа, машины и денег. Ей не с кем справлять праздник

Давайте посочувствуем Ольге Бузовой: телеведущая осталась под Новый год без мужа, машины и денег. Ей не с кем справлять праздник

31. дек
Полина Гагарина впервые прокомментировала беременность
31. дек
Команда портала Limon.ee поздравляет всех с Новым годом! Живите, творите, работайте и отдыхайте страстно! (видео)
31. дек
Берите пример, ей 16, а уже мать: дочь Эрики Салумяэ под Новый год разродилась в Таиланде
31. дек
Филипп Киркоров подтвердил, что у Сергея Лазарева есть сын
Rus.Postimees.eeЦеликом
От редакции: не отрывайтесь от салата, просто помните, что кто-то всегда думает о вас

От редакции: не отрывайтесь от салата, просто помните, что кто-то всегда думает о вас (1)

Команда портала Limon.ee поздравляет всех с Новым годом! Живите, творите, работайте и отдыхайте страстно! (видео)

Команда портала Limon.ee поздравляет всех с Новым годом! Живите, творите, работайте и отдыхайте страстно! (видео)

В Таллинне сгорела квартира, есть пострадавшие

В Таллинне сгорела квартира, есть пострадавшие

31. дек
Новогоднее обращение президента Эстонии Керсти Кальюлайд (3)
31. дек
Фото: пилот нарисовал в небе поздравление с Новым годом
31. дек
Самолет Boeing 777 совершил экстренную посадку в аэропорту России
31. дек
Картина дня: в Хельсинки машина въехала в толпу, предсказание Маккейна и наступление Нового года
ВпрокЦеликом
Выбор за вами: полностью автоматическая эспрессо-машина или… кофемолка?

Выбор за вами: полностью автоматическая эспрессо-машина или… кофемолка?

Полквартиры ушло за долги. Как ужиться с новым совладельцем?

Полквартиры ушло за долги. Как ужиться с новым совладельцем? (3)

Вопрос читателя: положен ли мне сокращенный рабочий день, если 23 декабря я был в отпуске?

Вопрос читателя: положен ли мне сокращенный рабочий день, если 23 декабря я был в отпуске?

30. дек
Возмущенный читатель: почему я не могу покинуть страну, не заплатив частной фирме?
Погода
В Канаде на берег выбросило 20 тысяч морских обитателей

В Канаде на берег выбросило 20 тысяч морских обитателей (2)

Синоптики: первый день нового года будет теплым, но дождливым

Синоптики: первый день нового года будет теплым, но дождливым (2)

Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees