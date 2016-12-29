Krasotka.ee поздравляет своих читателей с Новым годом!

Любите себя, развивайтесь, двигайтесь по направлению к своей цели! Пусть все загаданное сбудется и приумножится!
Спасибо, что продолжаете нас читать, оставайтесь с «Красоткой» и в 2017 году.
От всего сердца портал Krasotka.ee поздравляет своих читателей с Новым 2017 годом. Желаем вам, чтобы новый год принес только радость и счастье вам и вашим близким. Забудьте все невзгоды и обиды в прошлом году, а новый начинайте с улыбок и добра!
Любите себя, развивайтесь, двигайтесь по направлению к своей цели! Пусть все загаданное сбудется и приумножится!
Спасибо, что продолжаете нас читать, оставайтесь с «Красоткой» и в 2017 году.