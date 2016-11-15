Четверг, 29. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Самые смелые фантазии помогают успешно худеть

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Говорят, что если вы ставите перед собой задачу высадиться на Луну, то, по крайней мере, точно окажетесь на небе среди звезд. А для людей, которые хотели бы избавиться от лишнего веса, задача-максимум будет тем самым секретным психологическим оружием, пусть она и звучит совершенно нереалистично.

Исследование с участием 24 000 жертв ожирения, находящихся на 12-месячной программе похудения, показало, что устанавливавшие себе наиболее амбициозные цели люди худели, в среднем, на 19 кг, что составляло около 19% веса их тела.

В противоположность этому, ставившие себе более скромные задачи худели значительно меньше. Результаты исследования полностью опровергают существующую среди диетологов рекомендацию о том, что людям надо ставить перед собой реалистичные задачи в деле похудения, стремясь избавиться от 5% - 10% своего веса. Напротив, диетерам необходимо планировать "высадиться на Луну", чтобы добиться самых впечатляющих результатов,т передает Medikforum.ru.

Через несколько дней начнется январь - самое популярное время для начала новых диет, как показывает практика. С нового года люди чаще всего планируют начало новой жизни вроде сокращения рациона или отказа от вредных привычек и занятий спортом. Вот почему необходимо иметь максимально полезную информацию, которая поможет добиться желаемого, как считают исследователи. А выводы их наблюдений показывают, что при избавлении от лишнего веса не нужно ставить какие-то искусственные ограничения, а лучше следовать самым радужным целям.

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