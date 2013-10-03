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Как назвать мальчика в январе 2017

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Ты ждешь рождения сына в середине зимы и никак не можешь придумать ему подходящее имя? Наши советы помогут тебе с выбором имени, если ты еще не определилась, как назвать мальчика в январе 2017 года.

Каждой маме хочется, чтобы у ее ребенка было самое лучшее, красивое, а главное – счастливое имя, ведь оно выбирается на всю жизнь.

Как можно назвать мальчика, родившегося в 2017 году в январе? Многие родители по старой доброй традиции называют ребенка в честь святых, веря, что у малыша таким образом появится свой ангел-хранитель. Кроме того, получив имя, ребенок также перенимает и все лучшие качества своего святого: его силу, мужество, доброту, справедливость, мудрость.

В старые времена и до наших дней родители и священнослужители решали, как можно назвать мальчика или девочку, просматривая Святки. В этом церковном календаре на каждый месяц указаны имена канонизированных святых. Имена мальчиков и девочек подбираются по имени того святого, который почитался непосредственно в день рождения ребенка или в ближайшие к нему даты.

Но решая, как назвать мальчика в 2017 году, не забывай о том, что мужское имя должно гармонично сочетаться с отчеством и фамилией, быть мужественным  и одновременно подходить малышу по его внешности и характеру.

Наиболее подходящие имена мальчиков, рожденных в 2017 году в январе:

Тимофей, Григорий, Игнатий, Иван, Даниил, Петр, Адам, Николай, Степан, Ефим, Федор, Никанор, Марк, Макар, Иосиф, Василий, Яков, Гордей, Афанасий, Георгий, Филипп, Емельян, Павел, Савва, Михаил, Прохор, Максим, Антон, Кирилл.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАребенокродителисоветысправедливость
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