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Имбирное печенье: рецепт на Новый год

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Рецепт имбирного печенья на Новый год 2017, как обычно, простой и доступный, зато результат порадует и тебя, и гостей, а особенно детей! Ведь новогоднее имбирное печенье – прекрасная и нарядная сладость, которую можно съесть, а можно повесить на елку в качестве игрушек, а потом уже съесть.

Обязательно привлекай к этому кулинарному процессу детей, и тогда твое имбирное печенье на Новый год 2017 принесет не только сытость, но и радость творчества и фантазии.

Чтобы приготовить имбирное печенье по рецепту классическому, тебе понадобится:

для печенья:

    250 г муки,

    1 яйцо,

    70 г сливочного масла,

    80 г коричневого сахара (или обычного),

    1 ст. ложка какао,

    2 см. корня имбиря,

    1 ч. ложка молотого имбиря,

    1 ч. ложка молотой корицы,

    0,5 ч. ложки молотой гвоздики,

    0,5 ч. ложки разрыхлителя,

    щепотка соли,

для украшения:

    250 г сахарной пудры,

    1 яичный белок,

    лимонная кислота на кончик ножа,

    2 ст. ложки теплой воды,

    пищевые красители

    кондитерские украшения.

Новогоднее имбирное печенье – рецепт пошагово:

Сливочное масло комнатной температуры поруби ножом, соедини с сахаром и яйцом и взбей миксером в течение 2-3 минут до однородной массы. Корень имбиря потри на мелкой терке.

Добавь в массу просеянную муку, разрыхлитель, специи, какао, имбирь и тщательно перемешай. Заверни тесто в пищевую пленку и помести в холодильник на 30 минут.

Отдели от теста часть, помести между листами пекарской бумаги и раскатай до толщины коржа примерно 5-7 мм. Остальное тесто снова отправь в холодильник.

При помощи фигурных формочек вырежи из теста печенье, выложи на застеленный пекарской бумагой противень и отправляй в разогретую до 180°С духовку. Имбирное печенье готовится примерно 10 минут.

Пока выпекается первая порция печенья, подготовь следующую. Перед тем как украшать имбирное печенье на Новый год 2017, остуди его.

Приготовь глазурь для имбирного печенья. Для этого соедини ингредиенты для глазури и взбей белок с сахаром до образования плотной глянцевой массы. Если глазурь получилась жидкой, добавь еще сахарной пудры и снова взбей. Если же слишком плотной - влей столовую ложку теплой воды.

Добавь в глазурь пищевые красители, помести в кондитерский мешок и укрась имбирное печенье на Новый год 2017 по своему желанию.

Оставь печенье на 3-4 часа, чтобы глазурь застыла. Имбирное печенье лучше хранить в коробке с плотной крышкой.

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