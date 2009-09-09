Четверг, 29. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Уходи красиво: Мишель Обама стала иконой стиля 2016 года

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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Мишель Обама стала главной иконой стиля уходящего 2016 года по версии The Guardian. Модные эксперты авторитетного издания составили список самых стильных знаменитостей, который возглавила бывшая первая леди США. Второе и третье место заняли Шенон Персер (сериал "Очень странные дела") и Дональд Гловер.

Так, дизайнер Трейси Риз первая откликнулась на новость о назначении Мишель иконой стиля. И не случайно. Именно в платье от Трейси Обама выступала с официальной речью о втором сроке для своего мужа на съезде Демократической партии в 2012 году.

«Вы знаете, так много людей восхищаются миссис Обамой, и они хотят одеваться, как она», - считает дизайнер.

Свой гардероб Мишель Обама подбирала очень тщательно и не ограничивалась одеждой от одного или двух дизайнеров, а появлялась в разнообразной одежде неизвестных кутюрье. Чем снискала себе славу самой стильной и помогла молодым дизайнерам обрести популярности.

«Мишель Обама интересовалась всеми -  темнокожими дизайнерами, азиатскими дизайнерами, европейскими дизайнерами. Она была очень демократична в своем выборе одежды», - редактор моды журнала Vogue Андре Леон Тэлли.

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