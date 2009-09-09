Уходи красиво: Мишель Обама стала иконой стиля 2016 года

Так, дизайнер Трейси Риз первая откликнулась на новость о назначении Мишель иконой стиля. И не случайно. Именно в платье от Трейси Обама выступала с официальной речью о втором сроке для своего мужа на съезде Демократической партии в 2012 году.

«Вы знаете, так много людей восхищаются миссис Обамой, и они хотят одеваться, как она», - считает дизайнер.

Свой гардероб Мишель Обама подбирала очень тщательно и не ограничивалась одеждой от одного или двух дизайнеров, а появлялась в разнообразной одежде неизвестных кутюрье. Чем снискала себе славу самой стильной и помогла молодым дизайнерам обрести популярности.

«Мишель Обама интересовалась всеми - темнокожими дизайнерами, азиатскими дизайнерами, европейскими дизайнерами. Она была очень демократична в своем выборе одежды», - редактор моды журнала Vogue Андре Леон Тэлли.