Четверг, 29. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Versace уличили в расовой дискриминации

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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В бутике Versace в Сан-Франциско процветает расовая дискриминация. Так утверждает экс-сотрудник бутика Крис Сампино, который подал в суд на бренд.

По словам Криса, который работал в бутике помощником продавца, у персонала есть особый знак, который подается, когда в магазин заходит афроамериканец. D410 - это код-предупреждение, которым обменивался персонал при виде темнокожего клиента. Таким индексом в бутике маркируют черные футболки. Ими, кстати, продавцы могли "мигать" друг другу для более быстрой коммуникации.

Крис Сампино сам является на четверть афроамериканцем. Спустя две недели после того, как руководство узнало этот факт, Криса уволили, объяснив это тем, что он не соответствует требованиям и не понимает, "как устроена роскошная жизнь".

После увольнения Крис подал в суд на Versace, но руководство бренда отвергает обвинения.

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