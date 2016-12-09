Хотите покрасить волосы в более темный цвет? Попробуйте Нутеллу! Теперь она является не только вкусной пастой, но и вкусной краской для волос. Однажды мастер в салоне ABED & SAMER, расположенном в Бейруте, ОАЭ, решил при очередном окрашивании волос клиентке смешать Nutella со сгущенным молоком, чтобы создать шоколадным-коричневую краску для волос, сообщает Хочу.

Недавно известная бьюти-блоггер Худа Каттан, на Instagram которой подписано более 16 млн. людей, разместила на своей страничке видео, на котором четко видно, как происходит процесс окрашивания волос. Мастер черпает Nutella из банки, и наносит ее волосы. Затем он берет сгущенное молоко и тонко поливает им волосы. В конечном итоге получается красивый оттенок светлого какао.

В еще одном видео салона, которое вы увидите ниже, мастер окрашивает светлые волосы девушки в модный нынче карамельный цвет.

К сожалению, такое окрашивание не постоянное, а временное. Как утверждает владелец этого салона Абед, длительность эффекта напрямую зависит от волос. «Если вы хотите, светло-карамельный цвет волос, он может продержаться около двух-трех недель», сказал он, «а если хотите сделать волосы темнее, например, цвета шоколада, то такой цвет будет оставаться дольше на волосах».

Абед также пояснил, что Nutella не только окрашивает волосы, но и делает их более блестящими. Похоже, «Нутелла» – это больше, чем сладость!