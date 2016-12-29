Четверг, 29. Декабрь 2016 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

В Великобритании осудили слишком прогрессивную маму за то, что она красит брови двухлетней дочери

Krasotka.ee
Krasotka.ee
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В наше время возможности бьюти-индустрии настолько развиты и доступны всем, что теперь даже самые маленькие ведут свои YouTube-каналы или страницы в Инстаграм, где делятся секретами своих бьюти-умений. Очевидно, что родители с самых юный лет приучают своих детей к косметике. Так, на днях, 19-летняя жительница графства Лестершир Амалия Басс шокировала всех, опубликовав на Facebook фото своей дочери с нарисованными бровями. Ее публикация вызвала большой резонанс в обществе.

Почему фото вызвало шквал обсуждений? Дело в том, что Амалия Басс опубликовала снимок 2-летней дочери, где видно, что у малышки накрашенные брови. Другие мамы мгновенно обрушили критику на слишком прогрессивную маму, "прививающую не те ценности", пишет Хочу.

Отвечая на критику, британка объяснила, что накрасила брови дочери, так как та сама этого захотела. Увидев, как ее мама оформляет себе брови, Алиша захотела себе сделать такие же брови. И мама не сумела отказать малышке.

У Алиши густые от природы брови, поэтому Амалия с помощью карандаша их подчеркнула и подкорректировала их форму. Когда девочка "наигралась" со своей внешностью, мама удалила косметику с лица девочки. Тем не менее, Сеть разделилась на два лагеря: одни категорически против макияжа в столь раннем возрасте, другие наоборот в восторге от идеальных, как и Ким Кардашян, бровей. 

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