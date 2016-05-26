Как правильно хвалить ребенка

Чтобы самооценка ребенка оставалась адекватной, а хвала не превратилась в медовую пахлаву, стоит взять во внимание несколько “похвальных ограничений“:

хвалить необходимо за конкретные действия, поступки, избегая оценки самого ребенка (не переходите на личности);

избегайте хвалебных од тому, что ребенку дано природой (внешние данные, гибкость и т.д.). Ребенка необходимо похвалить за то, что ему дается нелегко и приходится прилагать усилия;

не сравнивайте ребенка с другими, избегайте слов типа “ты сделал это лучше Вани“, “Маша никогда так не напишет“ и т.д.;

хвалите за новые достижения. Разумно дозируйте похвалу;

не зацикливайтесь на том, что ребенок уже научился делать хорошо. Расширяйте зону его развития.

Хвалите ребенка эмоционально. Чем младше ребенок, тем ярче должна быть эмоциональная окраска вашей похвалы. Учитесь и учите малыша проявлять положительные эмоции, радоваться успехам.

Похвала должна быть искренней. Дети чувствуют фальшь и неуверенность в словах взрослых. Хвалить ребенка можно как голосом, так и жестами. Главное, чтобы малыш понимал, что его усилие замечено и одобрено.