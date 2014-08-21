Как рожают женщины во всем мире: удивительные традиции

Ямайка

На Ямайке принято “хоронить“ плаценту и пуповину в землю. Друзья и родственники сажают небольшой саженец на месте “захоронения“ и наблюдают за тем, как расцветает растение. Как правило, ребенку поручают заботиться о дереве в качестве первого жизненного урока.

Нидерланды

По статистике около 30% женщин отказываются от посещения роддома и отдают предпочтение домашним родам с акушерками. Они пытаются приблизить процесс появления ребенка на свет к природному, поэтому часто отказываются от обезболивающих.

Япония

Новоиспеченные мамы зачастую проводят первый месяц после рождения малыша в родительском доме. За это время они набираются сил и приходят в себя после родов.

Латинская Америка

La cuarentana, примерно переводится на “карантин“, – это практика отказа молодых мам от определенных продуктов питания, секса и физической активности в течение шести недель после родов. Все время они посвящают грудному кормлению и домашним обязанностям, таким как уборка и готовка.

Турция

Турецкие роженицы отмечают появление ребенка на свет тем, что выпивают специальный напиток, который называется Lohusa Serbeti. Он готовится с использованием корицы, сахара и красного пищевого красителя. Интересный факт: напиток подается почти сразу же в больнице.

Германия

В Германии каждая беременная женщина приобретает медицинскую книжку Mutterpass, с которой они ходят по врачам. В ней записываются результаты анализов, измерения, предписания, данные об отклонениях в развитии плода и т.д.

Нигерия

В некоторых поселениях в Нигерии, жители практикуют традицию Omugwo. Ее суть в том, что бабушка первой купает новорожденного ребенка. Это действие имеет особый смысл, оно напоминает молодой маме, что не только она одна в ответе за малыша.

Бразилия

Во многих странах принято задаривать маму и малыша подарками, но только не в Бразилии. Бедным женщинам приходится самим покупать презенты родственникам и друзьям, которые пришли их поздравить.

Финляндия

С 1930 года правительство Финляндии приняло закон выдавать каждой женщине в “положении“ коробки для младенцев, в которых есть все, что нужно маме и малышу на первое время.